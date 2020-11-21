IX Гражданский форум начнёт работу в Казахстане в рамках Недели гражданского общества

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - С 23 по 27 ноября в Казахстане будет проходить IX Гражданский форум "Общество и государство: 30 лет партнерства и развития "Birgemiz", передает Kazakhstan Today.

В нынешнем году мероприятие организовано в режиме онлайн, благодаря чему в программе форума будут не только традиционные выступления, дискуссии и тренинги, но и видеоподкасты, а также встречи министров с представителями неправительственного сектора. Живая трансляция будет вестись ежедневно, при этом зрители смогут задавать свои вопросы в комментариях и оперативно получать обратную связь", - проинформировали в пресс-службе Министерства информации и общественного развития РК.

Как рассказали в ведомстве, основной целью форума стала выработка механизмов эффективного взаимодействия институтов гражданского общества с госорганами и бизнес-структурами. Делегаты обсудят направления новой Концепции развития гражданского общества, участие граждан в принятии решений, механизмы и возможности общественного контроля, конкурентоспособность НПО и многое другое. Кроме того, в рамках Недели гражданского общества будет опубликован доклад об исполнении рекомендаций предыдущих встреч.

По данным пресс-службы, участниками IX Гражданского форума станут известные общественные деятели, представители международных организаций, государственных органов, экспертное сообщество - всего более 500 человек со всей страны.

Программа форума и регистрация делегатов доступны на сайте www.azamattyqforum.kz", - отметили в МИОР, добавив, что мероприятие организовано Гражданским альянсом Казахстана при поддержке ведомства.

Первый Гражданский форум проходил 14 октября 2003 года, рассказали в пресс-службе.

С этого времени к развитию третьего сектора страны уделяется большое внимание. Сейчас в Казахстане зарегистрировано свыше 22 неправительственных организаций. Объём бюджета государственного социального заказа с 2019 года вырос почти на 50% и составил 25 млрд тенге. Из них половина направлена на поддержку социально уязвимых слоёв населения", - заключили в министерстве.

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