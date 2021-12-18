Из-за погодных условий закрыли трассу Ушарал - Достык в Алматинской области

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АЛМАТЫ. 17 ДЕКАБРЯ - В связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области закрыли трассу республиканского значения Ушарал - Достык для всех видов транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в областном ДЧС, 17 декабря, с 11.00, в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта, автодороги республиканского значения Ушарал -Достык с 84-го по 184-й километр.

В департаменте по ЧС области просят граждан воздержаться от поездок в данном направлении и следить за СМС-сообщениями от службы 112.

При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут в экстремальных ситуациях, рекомендовали в ДЧС области.