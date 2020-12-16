Как и где обменять сомнительные банкноты и монеты

Нур-Султан. 15 декабря. Kazakhstan Today - Начальник управления экспертизы банкнот и монет департамента наличного денежного обращения Национального банка Асхат Абишев рассказал о порядке и правилах обмена сомнительных банкнот и монет, передает Kazakhstan Today.

По словам Абишева, к платежным средствам относятся подлинные банкноты, не утратившие свою силу и сохранившие не менее 70% от установленных Национальным банком размеров банкнот.

Сомнительными банкнотами и монетами являются сохранившие менее 70% от установленной площади платежного средства. К данной категории также относятся денежные знаки с повреждениями и искажениями, которые затрудняют определение их подлинности", - уточнил эксперт.

По его информации, если банкнота сохранила более 50% от установленных Национальным банком размеров банкнот, то такая купюра принимается на экспертизу филиалами НБК для определения подлинности и платежности.

Банкноты, признанные экспертизой подлинными, подлежат обмену на годные к обращению. Дополнительная плата за процедуру обмена не взимается.

Всего за 11 месяцев текущего года Нацбанком на экспертизу принято 1727 сомнительных банкнот и монет, из них 972 банкноты и монеты обменяны на годные. За аналогичный период 2019 года на экспертизу принята 3971 сомнительная банкнота и монета, а 3188 банкнот и монет обменяны на годные. Это вдвое меньше, чем в текущем году. Отмечу, что все филиалы Национального банка принимают по нарицательной стоимости платежные банкноты и монеты национальной валюты, находящиеся в обращении на территории РК и являющиеся законным платежным средством", - сказал Асхат Абишев.

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