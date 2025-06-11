Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на севере Казахстана. На остальную территорию республики сохранит свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы - пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге - с пыльной бурей, сообщает Казгидромет.





В Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на севере Западно-Казахстанской области, на западе, юге Павлодарской области, в центре Актюбинской области, на востоке Жамбылской области, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской области, на юге Акмолинской области, на западе, севере Северо-Казахстанской области, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской области, в южной половине Восточно-Казахстанской области, на западе, севере, востоке, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.





В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, на северо-западе, востоке, в центре Атырауской области, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской области, на западе, севере Алматинской области, на севере, востоке Мангистауской области, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей и области Улытау, на западе, юго-западе области Абай, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Астане: переменная облачность, без осадков, +24-26 °C.





В Алматы: ожидается дождь, гроза, +30-32 °C.





В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +33-35 °C.