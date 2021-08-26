Казахстанских абонентов не будут подключать к роумингу без их согласия

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Казахстанских абонентов не будут автоматически подключать к роумингу, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В первую очередь, это касается казахстанцев, проживающих на приграничной территории.

Изменения в приказ исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию РК "Об утверждении правил оказания услуг связи" опубликованы на портале "Открытые НПА" и доступны для публичного обсуждения.

Для решения проблемы предлагается отменить автоматическое подключение к роумингу, а при необходимости в этой услуге отправить короткое текстовое сообщение или USSD-запрос", - говорится в пояснительной справке к проекту.

Также абонент, если он является физическим лицом, может выбрать абонентскую, повременную или комбинированную систему оплаты услуг в тех городах, где внедрены такие системы оплаты услуг, при наличии технической возможности; пользуется услугами телефонной связи в необходимом ему объеме в пределах допустимых нагрузок, подключая их по заявлению.

Оператор, по заявлению абонента, может устанавливать лимит на междугородные, международные телефонные соединения или соединения на сети операторов сотовой связи при наличии у оператора связи технической возможности;

Абонент вправе потребовать письменно перерасчета платы за услуги телефонной связи, если её не было не по вине абонента, при авариях на телефонных сетях, за оказание без согласия абонента дополнительных платных услуг.

Абоненту также хотят предоставить возможность самостоятельно формировать тарифный план, а операторам планируют ограничить возможность навязывать дополнительные услуги (телефонная связь, кабельное ТВ и другие) при предоставлении доступа к Интернету.

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