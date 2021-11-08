Казахстанцев призвали сообщать в Министерство энергетики об отсутствии бензина на заправках

Фото: andreas160578 from Pixabay
В ведомстве заявили, что оснований и предпосылок для дефицита бензина нет. Такое заявление министерство сделало в связи с сообщениями в некоторых СМИ и социальных сетях о том, что на отдельных автозаправочных станциях отсутствует бензин.
Министерство энергетики сообщает, что на нефтеперерабатывающих заводах осуществляется бесперебойное производство ГСМ. Объемов запасов достаточно для полного обеспечения потребностей населения в бензине. Если на автозаправочных станциях отказываются продать бензин, ссылаясь на его отсутствие, просим вас немедленно сообщить информацию об этом на WhatsApp по номеру телефона +7 777 999 52 18. Специалисты Министерства энергетики проверят достоверность поступившей информации", - говорится в сообщении.
Факты необоснованного повышения цен и попытки создать на рынке искусственный дефицит ГСМ будут передавать для принятия соответствующих мер в компетентные органы.