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Казахстанцев призвали сообщать в Министерство энергетики об отсутствии бензина на заправках

07.11.2021, 12:22 36208
Казахстанцев призвали сообщать в Министерство энергетики об отсутствии бензина на заправках
Фото: andreas160578 from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 7 НОЯБРЯ - Об отсутствии бензина на заправках казахстанцы могут сообщать в Министерство энергетики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве заявили, что оснований и предпосылок для дефицита бензина нет. Такое заявление министерство сделало в связи с сообщениями в некоторых СМИ и социальных сетях о том, что на отдельных автозаправочных станциях отсутствует бензин. 
 

Министерство энергетики сообщает, что на нефтеперерабатывающих заводах осуществляется бесперебойное производство ГСМ. Объемов запасов достаточно для полного обеспечения потребностей населения в бензине. Если на автозаправочных станциях отказываются продать бензин, ссылаясь на его отсутствие, просим вас немедленно сообщить информацию об этом на WhatsApp по номеру телефона +7 777 999 52 18. Специалисты Министерства энергетики проверят достоверность поступившей информации", - говорится в сообщении.

 
Факты необоснованного повышения цен и попытки создать на рынке искусственный дефицит ГСМ будут передавать для принятия соответствующих мер в компетентные органы.
 

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В Казахстане планируют построить 20 колоний с промзонами

08.11.2021, 11:50 973
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - В Казахстане в рамках государственно-частного партнерства построят 20 колоний с промышленными зонами. Об этом в ходе правчаса в мажилисе парламента сообщил министр внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Тургумбаева, вместимость каждой колонии будет до 1,5 тыс. осужденных.
 

В каждой из этих колоний будут предусмотрены специальные промышленные зоны - это практически 50% территории данных учреждений", - сказал министр.

 
Он уточнил, что на первоначальном этапе с 2021 по 2024 годы запланировано строительство трех новых современных учреждений в Алматинской, Актюбинской и Туркестанской областях, а с 2024 по 2029 год будут построены остальные 17 учреждений, пишет "Казправда".
 
Глава МВД также напомнил, что по поручению главы государства с 2019 года поэтапно повышаются зарплаты сотрудников органов.
 

Мы хотели сказать, что именно заработная плата очень низкая. До 2023 года мы будем повышать с 50% до 90% заработную плату сотрудников. В этой связи зарплата сержанта возрастет с 81 тысячи до 101 тысячи, лейтенанта - со 130 до 174 тысяч тенге", - добавил он.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

08.11.2021, 08:22 37909
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием обширного антициклона на территории РК сохраняется погода преимущественно без осадков, лишь на западе и в горах юга страны под влиянием ложбины циклона ожидаются осадки. На севере, востоке и юго-востоке страны ожидается усиление ветра, на западе и в горных районах юга туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На севере и в центре Акмолинской и Костанайской областей ожидается усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области, а также на севере Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юго-востоке и в горных районах Жамбылской области туман. 
 
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На западе и севере Атырауской области, ночью на юге и в горных районах Туркестанской области, ночью и утром на северо-западе Мангистауской области туман.
 
 

Штормовое предупреждение объявили синоптики в четырех областях Казахстана

07.11.2021, 20:04 149473
Штормовое предупреждение объявили синоптики в четырех областях Казахстана
Фото: Tomasz Proszek from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 7 НОЯБРЯ - Штормовое предупреждение объявлено на понедельник, 8 ноября, в четырех областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", 8 ноября на севере, юго-востоке и в центре Акмолинской области ветер юго-западный, 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду. В Кокшетау 8 ноября ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду.
 
В Туркестанской области ночью в понедельник в южных и предгорных районах ожидается туман.
 
8 ноября в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, на севере и в центре области 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду. В Костанае 8 ноября ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Северо-Казахстанской области в понедельник ожидается ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 8 ноября ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 

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