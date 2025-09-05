04.09.2025, 17:42 64631
Казахстанцы смогут прикрепиться к поликлинике онлайн
Открепление от предыдущей организации происходит автоматически после подтверждения новой заявки
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы смогут прикрепиться к поликлинике онлайн через eGov.kz и eGov Mobile, сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальные информационные технологии".
С 1 сентября по 1 ноября в Казахстане пройдет ежегодная кампания по прикреплению к медицинским организациям. В этот период граждане могут сменить поликлинику. Процедуру можно пройти полностью онлайн - через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, без визитов в медицинское учреждение. Услуга позволяет прикрепиться к поликлинике и выбрать лечащего врача. При этом автоматически отображается участок медицинского обслуживания, закреплённый за выбранным специалистом. Результаты кампании вступают в силу с 1 января следующего календарного года. Открепление от предыдущей организации происходит автоматически после подтверждения новой заявки", - заявили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что сменить медицинскую организацию можно и вне кампании - при переезде в другой населенный пункт, изменении места работы или учебы, а также в случае реорганизации или ликвидации поликлиники. Отмечается, что вне кампании это возможно сделать один раз в год.
Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz или в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Здравоохранение";
- выбрать услугу "Прикрепление к поликлинике" и заполнить все необходимые поля;
- подписать заявку одним из доступных методов подписания;
- в личном кабинете ознакомиться с уведомлением об обработке заявки, которое поступит в течение указанного времени.
Чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении eGov Mobile, пользователю необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "eGov госуслуги" - "Здравоохранение";
- выбрать услугу "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" и заполнить все необходимые данные;
- подписать услугу одним из доступных методов подписания;
- проверить статус обработки в разделе "История услуг".
Ранее сообщалось, что с момента внедрения системы ОСМС финансирование здравоохранения увеличилось в 3 раза, что позволило расширить доступ населения к высокотехнологичным и дорогостоящим услугам.
05.09.2025, 09:28 8276
В МВД РК разъяснили закон о запрете одежды, закрывающей лицо
Фото: Depositphotos
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская полиция продолжает разъяснение закона о запрете одежды, закрывающей лицо, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
С 12 июля вступили в силу законодательные изменения, направленные на повышение общественной безопасности и обеспечение возможности идентификации личности в общественных местах.
Нарушением считается ношение предметов одежды, полностью закрывающих лицо и препятствующих его визуальному распознаванию, в том числе с помощью камер видеонаблюдения.
Под действие запрета попадают:
- балаклавы;
- немедицинские маски;
- никабы и иные предметы одежды, скрывающие лицо.
Запрет не распространяется на случаи, когда закрытие лица обусловлено:
- погодными условиями;
- медицинскими показаниями;
- исполнением служебных или трудовых обязанностей;
- необходимостью гражданской защиты;
- участием в спортивных, культурных или массовых мероприятиях.
Важно подчеркнуть, что религиозная одежда, не закрывающая лицо (хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие аналогичные элементы) не подпадает под действие данной нормы. Полиция подчеркивает, что меры направлены исключительно на обеспечение безопасности и общественного порядка, без нарушения прав и свобод граждан, включая право на свободу вероисповедания", - отметили в МВД.
Напомним, норма о запрете на ношение одежды, скрывающей лицо, вошла в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел".
04.09.2025, 17:12 66326
Казахстанцы запустили петицию против умерщвления бездомных животных
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы запустили петицию против законопроекта по умерщвления (эвтаназии) бездомных животных, передает корреспондент агентства.
Депутатами мажилиса одобрены поправки к Закону "Об ответственном обращении с животными". Этот закон, инициированный и подписанный главой государства в 2021 году, стал важной вехой на пути к гуманному и справедливому обществу. Поправки подрывают его суть, возвращая коррупционные схемы массового отлова и убийства животных под видом "гуманной эвтаназии", - утверждают авторы петиции.
Как подчеркивается в петиции, анализ законодательных поправок показал, что они основаны на искаженных, недостоверных и устаревших данных и противоречат международным стандартам, включая нормы Всемирной организации охраны здоровья животных.
Особую тревогу вызывают риски для общественного здоровья. Уже неоднократно фиксировались случаи подпольной переработки и продажи мяса бездомных животных, отстрелянных ядами. Это создает угрозу вспышек зоонозных инфекций и подрывает санитарную безопасность страны", - говорится в тексте.
Кроме того, по мнению авторов петиции, такие инициативы противоречат курсу главы государства на гуманизацию, заявленному в рамках политики "Справедливого Казахстана" и подрывают доверие к президентским реформам.
Международные организации и тысячи граждан уже выразили протест против этих поправок, считая их шагом назад в вопросах биоэтики и общественной морали", - сообщается в тексте.
В этой связи авторы петиции просят:
- предотвратить принятие поправок, разрушающих гуманистическую суть закона от 2021 года, подписанного президентом;
- рассмотреть альтернативный законопроект, разработанный казахстанскими экспертами в области права, ветеринарии и экологии, с опорой на лучшие международные практики и курс президента Токаева.
Напомним, с марта 2022 года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
В частности, законом установлены требования к содержанию и обращению с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
04.09.2025, 15:46 78216
Детей-сирот незаконно лишили права на получение жилья в Кызылординской области
Фото: pexels.com
Кызылорда. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области восстановили права детей-сирот на получение квартиры после вмешательства прокуратуры.
В прокуратуре Кызылординской области отметили, что дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на получение жилья в первоочередном порядке. Кроме того, не менее 20% жилья, предоставляемого из государственного жилищного фонда, должно выделяться именно для них.
Однако местные исполнительные органы допустили нарушение этих прав, лишив указанных лиц возможности получить жилье.
После вмешательства прокуратуры права были восстановлены: незаконно исключенная из очереди гражданка возвращена в список получателей, а трое детей-сирот получили долгожданное жилье", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Актюбинской области детей-сирот отодвинули в очереди на жилье.
04.09.2025, 15:12 74306
Информация о задержании главы МИД РК и бизнесмена не соответствует действительности
Данные опровергли в МИД и Мининформации
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева назвала новость о задержании министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу не подтвержденной и напомнила СМИ об ответственности за распространение недостоверной информации, передает корреспондент агентства.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, бизнесмена Гаджи Гаджиева и высокопоставленных сотрудников КНБ.
Министр культуры и информации РК Аида Балаева назвала информацию о задержании не соответствующей действительности.
Некоторыми официальными СМИ и анонимными телеграмм каналами распространяется не подтвержденная информация относительно задержания государственных служащих.Необходимо помнить, что существует обязательство по проверке достоверности распространяемой информации, принцип презумпции невиновности, а также журналистская этика.В погоне за "хайповыми" подробностями, часто неподтвержденными, журналисты должны помнить, что такая информация может причинить вред гражданам и их близким родственникам, опорочить их честь и достоинство, являться по сути клеветой", - написала министр в соцсетях.
Она призвала придерживаться обязательств, которые должны соблюдать профессиональные СМИ и журналисты, и напомнила, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Центр по борьбе с дезинформацией службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан также опроверг распространяемую новость.
Информация о якобы задержании министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева не соответствует действительности. Центр подчеркивает: распространение заведомо ложных сведений наносит ущерб общественному доверию и формирует искаженное восприятие происходящих событий", - сообщили в пресс-службе центра.
Дополнено 04.09.2025, 15.40
В МИД фейковую новость о задержании Нуртлеу расценили как нарушение журналистской этики и действующего законодательства.
В МИД фейковую новость о задержании Нуртлеу расценили как нарушение журналистской этики и действующего законодательства.
Новость о задержании министра иностранных дел РК не соответствует действительности", - заявил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
Дополнено 04.09.2025, 16.50
В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан также опровергли информацию о задержании высокопоставленных сотрудников комитета, передает корреспондент агентства.
Комитет национальной безопасности заявляет, что данные сведения не соответствуют действительности", - заявили в пресс-службе.
03.09.2025, 19:42 159086
В Алматы проходит концерт, посвященный 120-летию Сянь Синхая
Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - При поддержке генерального консульства КНР в Алматы в Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла проходит концерт, посвященный 120-летию со дня рождения китайского народного музыканта Сянь Синхая.
Перед началом концерта гостей приветствовала генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй:
Сегодня вечером мы собрались, чтобы вместе отметить 120-летие со дня рождения великого китайского народного композитора Сянь Синхая. Обладая мощным духом эпохи, трогательной любовью к родине и яркой оригинальностью, он создал такие бессмертные национальные шедевры, как кантата "Желтая река" и "На горе Тайханшань". Он является яркой жемчужиной не только в истории китайской музыки, но и в истории современной мировой музыки".
Генконсул добавила, что музыканта с Алматы связывает особая и глубокая история. После начала войны между СССР и Германией он оказался именно здесь, в Алматы. Когда был в крайней нужде, казахский музыкант Байкадамов протянул ему руку помощи.
Председатель Си Цзиньпин и президент Токаев неоднократно рассказывали эту трогательную историю взаимной поддержки. Совместное произведение двух музыкантов - симфоническая поэма "Амангельды" - стало духовным боевым кличем во время Мировой антифашистской войны, а их дружба, прошедшая через огонь и воду, превратилась в символ и образец вечной дружбы между Китаем и Казахстаном", - сказала Цзян Вэй.
Она отметила, что именно сегодня в Пекине Си Цзиньпин и Касым-Жомарт Токаев совместно приняли участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.
Генконсул сообщила, что в память об общей истории и во имя совместного создания мирного будущего правительство КНР приняло решение наградить двух казахстанских героев Майхана Аренова и Абдибека Нурмагамбетова памятной медалью "80-я годовщина Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам".
Эта честь является признанием и увековечением значительного вклада народа Казахстана в борьбу китайского народа за независимость и освобождение", - сказала Цзян Вэй.
03.09.2025, 19:16 160351
Алматинцу заблокировали въезд на парковку аэропорта из-за чужого долга в 1,3 млн тенге
Рассказать друзьям
Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Алматы Мирас Гапуров отвозил друга в аэропорт, но не смог попасть на территорию воздушной гавани из-за чужого штрафа в размере более 1,3 млн тенге.
1 сентября привез друга на международный рейс, на шлагбауме меня не пропустили. Зашел в Каспий, и тут выяснилось, что должен. Машину купили в январе, а штраф от ноября 2024 года", - написал мужчина в Threads.
В пресс-службе аэропорта Алматы пояснили, что в системе парковки произошел технический сбой. В результате задолженность была ошибочно привязана к номерному знаку, ранее использовавшемуся другим автомобилем.
Из-за этого система некорректно отобразила долг и заблокировала въезд в аэропорт. После обращения к операторам парковки, ошибка была оперативно устранена, а начисление - аннулировано", - говорится в сообщении.
03.09.2025, 18:35 163056
Тайская авиакомпания с 1 декабря запускает прямые рейсы в Казахстан
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Тайская авиакомпания Thai Air Asia X с 1 декабря запускает прямые рейсы в Казахстан, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации.
С 1 декабря текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный низкобюджетный перевозчик из Королевства Таиланд - Thai Air Asia X. Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярны пассажирских рейсов по маршруту Бангкок - Алматы с частотой 4 рейса в неделю", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что открытие авиасообщения между Казахстаном и Таиландом будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.
Ранее прямой рейс запустили между Алматы и Пекином.
03.09.2025, 16:40 171176
Новая методика расчета размера платы за питьевую воду появилась в Казахстане
Министр промышленности подписал соответствующий приказ
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев подписал приказ "Об утверждении методики расчета размера платы за один кубический метр питьевой воды, поданной из систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию", передает корреспондент агентства.
Согласно документу, для расчета размера платы для населения администратор:
- рассчитывает средние тарифы по республике по субъектам естественных монополий оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения в областных центрах, городах республиканского значения и столице;
- рассчитывает средние тарифы по области;
- проводит социально-экономический анализ по области;
- готовит заключение по итогам социально-экономического анализа.
Для расчета среднего тарифа по республике по основным субъектам естественных монополий оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения в областных центрах, городах республиканского значения и столице, а также среднего тарифа по области администратор запрашивает у территориальных подразделений уполномоченного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий действующие приказы об утверждении тарифов на услуги водоснабжения по основным субъектам естественных монополий оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения в областных центрах, городах республиканского значения, столицы и действующие приказы об утверждении тарифов на услуги водоснабжения на территории соответствующей области по состоянию на 1 января соответствующего года", - говорится в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что потребление воды снизилось на 8% после введения дифференцированных тарифов.
