Арысь. 1 июля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" опубликовал результаты исследования воздуха, почвы, радиационного фона и поверхностных вод в Арыси, передает Kazakhstan Today.

29 и 30 июня 2019 года филиалами РГП "Казгидромет" по Туркестанской и Кызылординской областям в оперативном порядке были организованы внеплановые отборы проб атмосферного воздуха, почвы, радиационного фона и поверхностных вод.

29 июня отбор проб атмосферного воздуха проводился в восьми точках по шести загрязняющим веществам (взвешенные вещества, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид): Молодежный парк, улица Байтурсынова; улица Ербогек; колледж №17; городская поликлиника, улица Ибрагимова; Центр обслуживания населения; улица Амангельды; Рынок, улица Казыбек би; улица Аккозова.

30 июня пробы отобраны на девяти точках также по шести загрязняющим веществам: ГП Арыс; улица А.Садыкбаева; улица Л.Толебай; улица Р. Закира; улица Акинбекова; улица Калдаякова; улица Алма Героев; улица Акмурзаева; улица Буйсентаева.

Как подчеркнули в учреждении, по результатам анализа во всех точках превышений загрязняющих веществ не обнаружено.

Радиационный фон (мощность экспозиционной дозы) не превышал допустимую норму и составил 29 июня 0,14 микрозиверт в час (мкЗв/ч), 30 июня - 0,15 мкЗв/ч (норма не более 0,57 мкЗв/ч). Плотность радиоактивных выпадений в первый день составила 96 Беккерель на квадратный метр (Бк/м2), во второй день - 98 Бк/м2 (норма - 110 Бк/м2).

Отбор проб поверхностной воды проводился на четырех точках: верхнее течение реки Арысь - возле моста села Сарыарык; среднее течение, город Арысь, ГП Арысь; нижнее течение, 2 километра от села Шаульдер; при впадении реки Сырдария, ГП Шаульдер.

Отбор проб проводился по 48 показателям качества вод: визуальные наблюдения, температура воды, водородный показатель, насыщение кислородом, удельная электропроводность, растворенный кислород, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, запах, двуокись углерода, химическое потребление кислорода, биохимическое потребление кислорода за 5 суток, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, кальций, магний, сумма натрия и калия, сумма ионов, сухой остаток, жесткость, аммоний-ион, нитрит анион, нитрат анион, сумма азота, фосфаты, фосфор общий, железо общее, железо (3+), кремний, фториды, СПАВ, кадмий, свинец, марганец, медь, цинк, кобальт, хром (3+), хром (6+), хром общий, мышьяк, никель, ртуть, сероводород, нефтепродукты, фенолы.

По результатам анализа, проведенного за 29 июня, превышений установленных норм по 29 показателям качества воды не обнаружено. По остальным 19 показателям качества воды анализы будут готовы в течение 5 дней.

По результатам анализа, проведенного за 30 июня, превышений установленных норм по 29 показателям качества воды, включая тяжелые металлы, биогенные вещества, не обнаружено. По остальным 19 показателям качества воды анализы будут готовы в течение 5 дней.

Также сообщается, что по результатам анализа в пробах поверхностной воды и атмосферного воздуха высокого и экстремально-высокого загрязнения не обнаружено.

По факту взрывов полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 462 (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасность для окружающих) УК РК.

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