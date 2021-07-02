"КазТрансГаз Аймак" вернет кызылординцам ущерб в 1,5 млрд тенге

КЫЗЫЛОРДА. 1 ИЮЛЯ - Кызылординский филиал "КазТрансГаз Аймак" обязали вернуть потребителям более 1,5 миллиарда тенге за нарушение статьи затрат тарифной сметы и неприменение утвержденного тарифа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Министерстве национальной экономики прокомментировали ситуацию.

В рамках анализа исполнения тарифной сметы за 2020 год департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ по Кызылординской области установил факты неисполнения Кызылординским производственным филиалом "КазТрансГаз Аймак" статьи затрат тарифной сметы и неприменение утвержденного тарифа. В результате "КазТрансГаз Аймак" вернет потребителям ущерб в сумме 1 548 508 389 тенге путем введения временного компенсирующего тарифа на 1 год на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам в размере 3320,45 тенге за тысячу кубометров без НДС", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что ранее действовал тариф 5941,35 тенге за тысячу кубометров без НДС.

Также у предприятия есть возможность снизить утвержденный тариф на 44,1%.

Новые правила начнут действовать с 1 августа.

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