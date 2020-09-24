Китай передал Казахстану 20 тыс. медицинских масок для детей

Алматы. 23 сентября. Kazakhstan Today - Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству безвозмездно передал Казахстану 20000 штук медицинских масок для детей, передает Kazakhstan Today.

22 сентября некоммерческая организация частный благотворительный фонд "Саби" получила от Генерального консульства КНР в Алматы 20 тыс. штук медицинских масок для детей, переданных Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству. Эти маски будут переданы детским больницам Казахстана.

В сентябре 2013 года на саммите ШОС в Бишкеке председатель КНР Си Цзиньпин объявил об официальном учреждении Китайского комитета Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и призвал все страны ШОС создать соответствующие органы в целях укрепления взаимопонимания и традиционной дружбы между народами стран ШОС.

Комитет прилагает усилия, направленные на содействие обменам и сотрудничеству между научно-исследовательскими, культурными, общественными организациями и деловыми кругами стран ШОС, организует форумы, семинары, выставки, встречи СМИ между странами ШОС и другие мероприятия с целью развития "шанхайского духа", а также поддерживает реализацию инициативы "Один пояс, один путь" и способствует формированию сообщества единной судьбы Шанхайской организации сотрудничества.

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