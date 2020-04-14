КНБ задержал жителя Караганды за размещенный в Интернете видеоролик

Караганда. 13 апреля. Kazakhstan Today - В Комитете национальной безопасности РК сообщили о расследовании, проводимом в отношении жителя Караганды, передает Kazakhstan Today.

12 апреля в сети Интернет был размещен видеоролик тенденциозного содержания. Принятыми мерами установлен житель Караганды, гражданин Х.А.К., который задержан. Материал зарегистрирован в ЕРДР. В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные мероприятия", - прокомментировали в ведомстве.

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