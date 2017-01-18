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Комитет по защите прав потребителей РК проверяет обоснованность маркировок "ЭКО", "БИО" и "Organic" на импортной продукции17.01.2017
  • Фото: Islam.kz
Общество  14:13

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК усилил работу по проверке импортной пищевой продукции на законность использования маркировки со знаками "ЭКО", "БИО", "Organic" и других указаний об органическом или экологически чистом происхождении на стадии реализации, сообщается на официальном сайте ведомства.

По мнению экспертов, очень часто производители стремятся привлечь внимание к своей продукции и повысить продажи путем маркировки товаров различными названиями, дающими основания предполагать, что их еда или косметика является "натуральной и экологичной", передает Kazakhstan Today.

По фактам реализации импортной продукции без сертификатов инспекции уполномоченного органа страны-экспортера, отсутствия сведений о документах прохождения процедуры соответствия в РК, комитетом направляются уведомления производителям и в уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС о принятии мер надлежащей защиты потребительского рынка Казахстана, говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении недобросовестных поставщиков и торговых сетей будут приниматься меры административного характера, в том числе изъятие из реализации несоответствующей продукции.

"Проводимая работа несет информативный характер и позволяет потребителю более ответственно и обдуманно подходить к выбору того или иного товара. Также совместно с общественными организациями защиты прав потребителей ведется реестр несоответствующей (в том числе органической) продукции, реестр недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности. Все мероприятия, реализуемые через интернет-ресурс комитета, позволяют потребителям делать выбор, а производителям и торговым сетям проводить соответствующие мероприятия", - подчеркнули в комитете.
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