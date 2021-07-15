Конфликт музея Кастеева с жильцами ЖК прокомментировали в Минкультуры

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АЛМАТЫ. 14 ИЮЛЯ - В Министерстве культуры прокомментировали конфликт музея Кастеева с жильцами ЖК Central Esentai Resedence, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как известно, жильцы ЖК пожаловались на то, что в музее громко работают кондиционеры.

Согласно заключению департамента санитарно-эпидемиологического контроля, установлено превышение допустимых норм звука системы охлаждения и кондиционирования. В связи с чем на музей был наложен штраф в размере 230 МРП (670 тысяч тенге) и дано предписание об устранении нарушений в 30-дневный срок. На сегодняшний день руководством музея штраф погашен в сокращенном порядке, то есть в размере 50% от общего размера. Вместе с тем, необходимо отметить, что музей является памятником градостроительства и архитектуры республиканского значения, и входит в государственный список памятников истории и культуры с 1983 года. Законодательством в области охраны и использовании объектов историко-культурного наследия установлены ограничения к проведению строительных работ в пределах вышеуказанных зон. Также законом установлено, что проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов, а также карты землепользования, имеющих памятники истории и культуры, подлежат согласованию с уполномоченным органом", - отметили в ведомстве.

Однако такое согласование для строительства данного многоэтажного жилого комплекса в пределах охранной зоны музея министерством культуры не выдавалось.

Следует отметить, что система охлаждения и кондиционирования музея была проведена с момента образования самого музея, то есть, в 1976 году. Это является системой жизнеобеспечения здания, а нынешние холодильники, которые стоят снаружи здания, были установлены в 2008 году. Они работают в штатном режиме, проходят ежегодное профилактическое обслуживание и соответствуют характеристикам завода-изготовителя. Таким образом, система охлаждения и кондиционирования музея является гарантом сохранения национального культурного наследия и обязательным элементом жизнеобеспечения любого музея", - уточнили в Минкультуры.

Руководство музея в настоящее время провело переговоры с застройщиком ЖК Central Esentai Resedence, по результатам которого была достигнута договоренность об устранении застройщиком сложившейся ситуации.

Данный вопрос находился и будет находиться на постоянном контроле с целью обеспечения сохранности музея как памятника истории и культуры страны", - подчеркнули в министерстве.

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