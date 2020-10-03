Коронавирус обнаружили у Трампа и его жены

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги обнаружили коронавирус, передает Kazakhstan Today.

О положительном тесте на COVID-19 Трамп сообщил сегодня на своей странице в Twitter.

Сегодня ночью у Меланьи Трамп и у меня тест на COVID-19 показал положительный результат. Мы немедленно уходим на карантин и лечение. Мы преодолеем это вместе", - написал он.

Днем ранее Трамп объявил, что будет соблюдать карантин вместе с супругой до оглашения результатов тестов на коронавирус.

Ранее в этот же день стало известно, что советница американского президента Хоуп Хикс заразилась коронавирусом. Она сопровождала Трампа во время поездки на теледебаты в минувший вторник. Президент подтвердил этот факт и сообщил, что он и его жена сдали тест на COVID-19", - пишут " Известия ".

Накануне Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в США за сутки возросло на 42 812, достигнув 7 234 257 с начала эпидемии. По данным университета на 2 октября, общее число случаев этой инфекции возросло до 7 277 759. С начала эпидемии в Соединенных Штатах умерли 207 789 пациентов.

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