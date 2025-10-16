15.10.2025, 08:46 60366
Кости мамонта обнаружили в Акмолинской области
Фото: Национальный музей
Рассказать друзьям
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В окрестностях села Новобратское Буландинского района Акмолинской области, на берегу реки Коныр, были обнаружены нижняя челюсть и кости конечностей шерстистого мамонта, жившего примерно 35-40 тысяч лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Национального музея Казахстана.
По предварительным данным, останки принадлежат взрослому мамонту возрастом около 40-50 лет.
Ценную находку сделали сотрудники агрохолдинга "СПХ Новобратское" Адилет Омаров и Альжан Ракишев, которые сразу же сообщили о ней специалистам Национального музея Республики Казахстан. В настоящее время экспонат хранится в научной лаборатории музея при специально поддерживаемом температурном и влажностном режиме.
По словам специалистов, то, что нижняя челюсть и кость конечности найдены вместе и в целости, может свидетельствовать о том, что в этом районе сохранился полный скелет мамонта. Поэтому научная группа Национального музея планирует в следующем сезоне провести здесь системные археолого-палеонтологические раскопки. Если предположение подтвердится, находка станет значимым открытием в изучении фауны ледникового периода на территории Казахстана.
Шерстистые мамонты появились около 700 тысяч лет назад, а их последние представители вымерли примерно 10 тысяч лет назад. Небольшие популяции, по данным ученых, могли существовать даже до 2000 года до н.э. на северных островах Сибири.
Рост мамонтов достигал 3-4 метров, масса - 5-6 тонн, а иногда до 8 тонн. Густая шерсть и толстый слой подкожного жира позволяли им выживать в условиях сурового холода.
Зубы мамонтов отличались крупными размерами и многослойной структурой, что помогало им пережевывать жесткие травы и кустарники. За жизнь у взрослого мамонта сменялось до шести пар коренных зубов.
На территории Казахстана останки мамонтов ранее находили в Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, что свидетельствует о богатстве фауны ледникового периода в нашей стране.
новости по теме
15.10.2025, 17:49 30826
В Казахстане число пациентов с психрасстройствами из-за наркотиков за год выросло на 20% - депутат
Она предложила ввести обязательное лицензирование деятельности всех частных реабилитационных центров
Рассказать друзьям
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Число пациентов с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления новых психоактивных веществ за год увеличилось на 20%, заявила в своем запросе депутат мажилиса Наталья Дементьева.
Эти данные свидетельствуют о нарастающей психонаркологической нагрузке на систему здравоохранения и социальной защиты страны", - сообщила она.
По словам депутата, в целях совершенствования системы оказания помощи лицам с зависимостью от психических и поведенческих расстройств, обеспечения законности и повышения эффективности реабилитационных программ вносятся предложения:
- ввести обязательное лицензирование деятельности всех частных реабилитационных центров, оказывающих услуги лицам с химическими и нехимическими зависимостями, включая социальную и психологическую реабилитацию;
- разработать и утвердить стандарты и методические рекомендации по социальной и психологической реабилитации лиц с зависимостями, независимо от формы собственности организаций;
- создать межведомственную рабочую группу с участием Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства внутренних дел, представителей частного сектора, НПО и экспертного сообщества по вопросам регулирования и интеграции частных центров в государственную систему помощи зависимым лицам;
- включить прошедших комплексную медицинскую и социальную реабилитацию лиц с зависимостями в программы трудоустройства, профессионального обучения и поддержки занятости, как одной из форм устойчивой социальной интеграции;
- расширить программы динамического и консультативного наблюдения, а также работы молодежных центров здоровья в части профилактики и раннего выявления зависимостей среди молодежи;
- обеспечить единый государственный подход к мониторингу качества и объема предоставляемых услуг, включая создание открытой базы данных лицензированных реабилитационных учреждений.
Ранее сообщалось, что в Казахстане выявили свыше шести тысяч наркоправонарушений.
14.10.2025, 12:32 127061
В Казахстане стартовал международный фотоконкурс "Открытие"
Фото: Россотрудничество
Рассказать друзьям
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане стартовал прием работ на международный фотоконкурс "Открытие".
Организатором конкурса является представительство Россотрудничества в Республике Казахстан при поддержке экологического фонда "Чистые моря" и ФГБУ "Заповедная Мордовия".
Фотоработы принимают с 13 октября по 30 ноября 2025 года по 2 номинациям:
- Культурно-историческое наследие (материальные и нематериальные объекты, сакральные места, "места силы"). Номинация направлена на открытие уникальности привычных и малоизвестных объектов, которые подчеркивают своеобразие края, с которыми связаны истории и легенды, события прошлого и современности;
- Удивительная природа (малоизвестные ландшафты, природные объекты, флора и фауна). Номинация призвана открыть многообразие и красоту, тайны и загадки природы России и Казахстана, представляющую интерес для путешественников.
Открытия были и будут всегда. Они есть даже в привычных вещах, если посмотреть на них с другого ракурса. Каждая фоторабота содержит открытие, которое способно увлечь зрителей", - пишут организаторы.
Участвовать в конкурсе могут все желающие в возрасте от 18 лет вне зависимости от места жительства.
Фотоработы должны быть сделаны в период с 2023 по 2025 год и быть посвящены России или Казахстану", - подчеркнули организаторы.
Победители в номинациях получат призы:
1. Публикацию фоторабот в онлайн-галерее фотохудожников "Лестница", а также в:
- бортовом журнале "Let`s GO!"
- журнале "Ветер Странствий"
- интернет-журнале TRAVEL MAGAZINE
2. Приглашение в Тюмень на творческие встречи с фотохудожниками АНО "Тюменский Дом Фотографий"
3. 5 дней проживания (в период с 15 января по 15 апреля 2026 года) в национальном парке "Смольный" (Республика Мордовия).
Положение о фотоконкурсе можно прочитать и скачать здесь - Международный фотоконкурс "ОТКРЫТИЕ" - Русский дом в Алматы.
Регистрация участников.
14.10.2025, 10:28 135686
Высоким уровнем детских самоубийств обеспокоено МВД Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за январь-сентябрь текущего года зарегистрировано 432 случая суицида среди несовершеннолетних. Из них: 139 оконченных случаев - привели к смерти, 293 попытки - предотвращенные или несостоявшиеся. Об этом сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.
Мы провели большой анализ и в первую очередь изучили, где воспитывались дети, в каких семьях. Оказалось, что 62 процента несовершеннолетних, совершивших суицид, проживали в полных семьях с хорошим материальным достатком", - цитирует Tengrinews.kz замминистра МВД.
Он отметил, что, несмотря на профилактические меры, уровень детских самоубийств в стране остается высоким, в связи с чем МВД направило представления в министерства просвещения и здравоохранения с предложением сделать профилактику детских суицидов одним из приоритетных направлений.
По информации Lada.kz, главной причиной детских суицидов являются конфликты внутри семьи. Среди других факторов также выделяются: неразделенная любовь, строгие запреты родителей на использование мобильных телефонов в ущерб учебе, бытовые и эмоциональные конфликты, которые накапливаются и приводят к трагическим решениям.
Замглавы МВД подчеркнул, что наблюдается незначительный рост числа суицидов среди несовершеннолетних по сравнению с предыдущими периодами.
В МВД отмечают о необходимости включения вопросов детских суицидов в приоритетные направления концепции общественной безопасности, чтобы:
- разрабатывать превентивные меры;
- обеспечивать психологическую поддержку детям;
- предупреждать повторение трагедий.
Замминистра подчеркнул, что координация между органами образования, здравоохранения и правоохранительными структурами является ключевым элементом в снижении числа детских суицидов.
Как сообщалось ранее, семнадцатилетняя девушка покончила жизнь самоубийством в Алматы.
Ранее в Астане студентка Nazarbayev University выпала с 12-го этажа на территории кампуса.
В июне в общежитии того же Nazarbayev University было обнаружено тело другой студентки. Уголовное дело расследуется по статье УК РК "Доведение до самоубийства".
В июле студентка КазНУ, предположительно, совершила суицид, выбросившись с 14-го этажа здания ректората. На месте была обнаружена предсмертная записка. Мотив и обстоятельства устанавливаются. Как сообщили в полиции, предположительно, мотивом послужили семейные обстоятельства.
13.10.2025, 17:42 194741
Без интернета и SMS: в Beeline и Kcell прокомментировали проблемы пользователей казахстанских SIM-карт в России Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Beeline прокомментировали проблемы с работой интернета и отправкой SMS на территории Российской Федерации, на которые ранее жаловались пользователи казахстанских SIM-карт, передает корреспондент агентства.
С начала октября 2025 года у абонентов, находящихся в международном роуминге на территории Российской Федерации, фиксируется временная автоматическая блокировка мобильного интернета и SMS после первого подключения к сетям российских операторов. К сожалению, срок действия блокировки пока не уточняется. Так как ограничения введены всеми российскими роуминг-партнерами, Beeline Business не имеет технической возможности повлиять на их снятие. Рекомендуем использовать Wi-Fi для выхода в интернет в этот период", - уточнили в компании.
При этом уточняется, что голосовые вызовы остаются доступными.
Вы сможете принимать и совершать звонки как обычно. Одновременно с этим Beeline Business совместно с роуминг-партнерами ищет решение, которое позволит восстановить доступность сервисов как можно скорее", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 15.10.2025, 18.30
В Kcell прокомментировали проблемы с работой интернета и отправкой SMS на территории Российской Федерации, на которые ранее жаловались пользователи казахстанских SIM-карт, передает корреспондент агентства.
Мобильные операторы РФ закрывают для абонентов любых иностранных операторов возможность доступа к Интернету и SMS временно, на сутки, а может и дольше, при въезде на территорию РФ. Период прекращения сервиса полностью зависит от операторов РФ. Мы рекомендуем учитывать это при планировании поездки", - говорится в сообщении.
Ранее на сайте Министерства связи и информатизации Беларуси появилась информация о том, что с 6 октября со стороны государственных органов Российской Федерации введены регуляторные ограничения по условиям предоставления услуг связи на территории страны. Сообщалось, что российские операторы связи вводят обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и SMS для всех абонентов в роуминге, регистрирующих в сетях российских операторов связи.
Позже пользователи казахстанских SIM-карт Kcell, Altel и Beeline пожаловались на проблемы с работой интернета и отправкой SMS в Российской Федерации.
Казахстанские операторы связи подтвердили информацию о временных ограничениях корреспонденту Kazakhstan Today.
Как рассказали в Beeline, причины ограничений на стороне роуминг-партнеров. Оператор продолжает выполнять свои обязательства по предоставлению связи абонентам в Казахстане и других странах.
В пресс-службе Tele2 порекомендовали пополнить баланс перед поездкой и не переключаться на роуминг от других операторов - если это сделать, блокировка интернета и SMS продлится еще на 24 часа.
13.10.2025, 15:11 203866
Полицейский без сознания рядом с бездыханным телом женщины в Караганде: глава МВД назвал случай позорным
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел рассматривает различные версии происшествия, когда в одном из опорных пунктов полиции Караганды были обнаружены тело женщины и сотрудник полиции в бессознательном состоянии. Об этом сообщил глава ведомства Ержан Саденов.
На брифинге в мажилисе главу МВД попросили прокомментировать случай, когда в опорном пункте полиции Караганды рядом с обнаженным телом женщины был найден сотрудник полиции в тяжелом состоянии. Журналисты поинтересовались, рассматривает ли полиция версию, что они были под наркотическим опьянением.
Этот случай является нехорошим, позорным, когда тень сомнения ложится на полицейского", - сказал Саденов.
Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, рассматриваются различные версии случившегося.
Дело находится на моем контроле. Тем более что произошла смерть лица и там присутствовал полицейский - это нехорошо. Проводится следствие, итоги которого мы обязательно обнародуем", - сказал глава МВД.
При этом на вопрос о рассмотрении версии наркотического опьянения погибшей и полицейского Саденов ответил уклончиво.
Версий много", - сказал он.
Ранее в ходе правительственного часа в мажилисе к министру обратился депутат Бакытжан Базарбек с просьбой прокомментировать, почему многие полицейские сами совершают правонарушения и становятся фигурантами уголовных дел. В пример он привел несколько резонансных случаев, в которых полицейские совершили грубые правонарушения.
Вот сейчас мы институту участковых инспекторов полиции уделяем особое внимание. Мы освобождали от лишней бюрократической нагрузки, чтобы повысить доверие населения. Но в регионах есть обратный эффект. Например, в Актобе участковый требовал миллион тенге. В Северо-Казахстанской области участковый осужден за мошенничество. В Жетысуской области участковый украл вещественные доказательства на 24 миллиона. В Шымкенте вообще участковый за деньги крышевал салон боди-массажа. В ЗКО избивал участковый. В чем причина и что делает министерство, чтобы не допустить подобных ситуаций?" - обратился к Саденову депутат.
По словам министра, данные случаи произошли в разные годы. Причину он видит в том, что раньше сотрудники полиции в Казахстане проходили обучение и подготовку к работе в органах внутренних дел в течение четырех лет, а сейчас полицейских набирают после двухмесячных курсов.
В 2018 году у нас имелось 4 академии, сейчас 5 академий, 1 институт, 2 учебных центра. Они готовили курсантов, то есть кадровые офицеры. 4 года изучали полицейское право", - рассказал Саденов.
Из обученных сотрудников ежегодно в органы отбирали около 6 тыс. человек. Сейчас число выпускников составляет около 200 человек.
Остальных набирают из институтов, соответственно, там месяц-два переподготовки (…) За два месяца гражданского человека сделать полицейским... это, наверное, невозможно. На сегодняшний день мы об этом доложили президенту. Где-то с 2028 года в Казахстане полноценно будет выпускаться более 1000 курсантов. То есть академии полноценно будут выпускать 1000 кадровых офицеров разных направлений, в том числе и участковых, следователей и т.д.", - пояснил министр.
Что касается полицейских, совершивших преступления, министр сообщил, что их "жестко наказывают", а также проводят показательные суды.
Полиция и преступность вообще несовместимые вещи", - резюмировал глава ведомства, подчеркнув, что весь командный состав занимается тем, чтобы не допускать подобные ситуации.
О скандальном случае стало известно в начале октября. В опорном пункте полиции было обнаружено тело женщины. Рядом находился сотрудник полиции без сознания. Возбуждено уголовное дело. Создана специальная следственно-оперативная группа, подключен департамент собственной безопасности, параллельно ведется служебное расследование.
Также напомним, что на прошлой неделе казахстанцев возмутил случай грубого обращения полицейского с пожилой женщиной. Инцидент произошел в Алматинской области - когда 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. В какой-то момент женщина, по словам правоохранителей, оказала неповиновение требованиям сотрудников госорганов и произошел конфликт. Он попал на видео и на кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра.
Вместе с тем стоит отметить, что уже прошло более месяца с попытки принудительного переселения воспитанников детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
21 июля, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".
13.10.2025, 13:40 210351
Здоровье зубов и десен связано со всем организмом - врач высказалась о запрете использовать пенсионные излишки на стоматологию Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Врач стоматолог-терапевт Карлыгаш Дуйсен прокомментировала журналисту Kazakhstan Today запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечение зубов, передает корреспондент агентства.
Честно говоря, отмена возможности использовать пенсионные накопления на стоматологию - это обидно. Для многих людей это был единственный шанс нормально пролечить зубы, ведь стоматология - одна из самых дорогих сфер медицины. Мы знаем, что здоровье зубов и десен связано со всем организмом: если есть воспаление во рту, страдает и сердце, и пищеварение, и общее состояние. Так что лечение зубов - это не просто про улыбку, а про здоровье в целом", - заявила стоматолог-терапевт.
По ее словам, "особенно жалко пожилых людей".
Им и так тяжело решиться пойти к стоматологу, а если еще и такой возможности не будет, большинство просто будет тянуть до последнего. Хочется, чтобы государство все-таки подумало о людях и предложило какую-то альтернативу - например, субсидии или льготные программы на лечение зубов. Это ведь не про роскошь, а про необходимость", - добавила Карлыгаш Дуйсен.
Подробнее с мнением эксперта можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
Ранее о преступных схемах по выведению средств из ЕНПФ на якобы стоматологические услуги доложил президенту РК глава АФМ Жанат Элиманов.
11 сентября, после заявлений о крупных аферах по незаконному выводу средств из ЕНПФ, в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ) сообщили о решении правительства с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов. При этом отмечалось, что заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме.
Позже стало известно, что Министерство здравоохранения РК намерено внести изменения в приказ об использовании единовременных пенсионных выплат.
Несколько дней назад на пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что запрет на использование излишков пенсионных накоплений коснется только лечения зубов, но не распространится на другие медицинские услуги.
По словам Альназаровой, казахстанцы могут использовать пенсионные накопления для лечения по семи направлениям, включая орфанные заболевания, офтальмологические и реконструктивные операции.
На сегодня принято решение исключить только стоматологические услуги. Министр пояснила, что меры были приняты на фоне нескольких уголовных дел по нелегальному выведению средств из ЕНПФ.
13.10.2025, 09:40 225916
Вступили в силу новые правила въезда в Шенгенскую зону
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Для граждан стран, не входящих в Европейский союз, с 12 октября 2025 года начали действовать новые правила пересечения внешних границ 29 европейских стран, независимо от наличия или отсутствия безвизового режима с ЕС, сообщает DW.
Страны Шенгенской зоны ввели электронную систему въезда и выезда EES (Entry Exit System). Они будут собирать и проверять биометрические данные граждан третьих стран при въезде и выезде - в международных аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автомобильных погранпунктах и в морских портах.
Отмечается, что вступившие в силу новые правила предназначены для отслеживания лиц, просрочивших визы, и направлены на борьбу с мошенничеством при использовании персональных данных и сдерживание нелегальной миграции.
Кого коснутся новые правила въезда в страны Шенгена
EES будет фиксировать в электронном виде данные граждан третьих стран, прибывающих с коротким визитом в страны Шенгена. Имеется в виду пребывание до 90 дней в течение 180-дневного периода. Граждан третьих стран, обладающих видом на жительство в странах Шенгенской зоны, это правило не коснется.
Для резидентов и граждан стран ЕС, а также обладателей долгосрочных шенгенских виз будут созданы отдельные очереди, в которых необходимо будет предъявить визу либо вид на жительство и паспорт.
Как изменится процедура въезда в Шенгенскую зону
При первом контакте с новой системой необходимо будет сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. Таким образом будет создана цифровая запись, куда также вносятся и паспортные данные. При последующих пересечениях границы Шенгенской зоны биометрические данные будут сверяться с этой записью. Детям до 12 лет отпечатки пальцев сдавать не нужно.
Регистрироваться надо будет либо на специальных терминалах EES, либо в автоматах на границе, которые будут считывать паспортные данные и собирать биометрические данные пассажиров. Автоматами смогут пользоваться только владельцы биометрических паспортов.
По данным издания, не все пограничные контрольно-пропускные пункты сразу же перейдут на новую систему. Введение EES будет постепенным: только к 10 апреля 2026 года она должна быть полностью внедрена на всех пунктах пропуска, а штампы в паспортах будут заменены электронными записями в базе данных.
Пока же власти европейских стран смогут сами решать, на каких пограничных переходах и когда начать использовать эту систему - переходный период должен дать пограничникам, транспортникам и путешественникам возможность адаптироваться к новым процедурам.
Как пишет The Independent, только Чехия, Эстония и Люксембург полностью внедряет EES 12 октября. Германия начинает с аэропорта Дюссельдорфа, где вначале только небольшая часть пассажиров должна будет пройти через новую систему. Затем последуют Франкфурт-на-Майне и Мюнхен.
Ожидается, что в течение первых шести месяцев обычная аналоговая процедура проверки и проставления штампов в паспортах будет продолжаться в привычном режиме, но параллельно у пассажиров могут запросить и биометрические данные. Фактически пограничники смогут ставить штампы в паспортах, пока система не начнет действовать в полном объеме.
В конце 2026 года EES будет дополнена Европейской системой информации и авторизации путешествий (ETIAS). Эта система потребует от путешественников из стран с "безвизом" получения разрешения на въезд в Шенгенскую зону.
13.10.2025, 09:35 203971
Добросовестные граждане лишены возможности использовать собственные средства - эксперт о запрете лечить зубы на пенсионные излишки Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечения зубов, передает корреспондент агентства.
По его мнению, приостановление финансирования стоматологических услуг носит коллективно ограничительный характер.
Из-за выявленных случаев мошенничества и подделки документов, в том числе медицинских, добросовестные граждане лишены возможности воспользоваться собственными средствами для восстановления здоровья. Такая мера может рассматриваться как несоразмерное вмешательство в реализацию имущественных прав граждан, особенно если отсутствует четкий срок ее действия и механизм обжалования решений об отказе. Таким образом, с юридической стороны решение о приостановке является законным, но его социальная справедливость сомнительна. Государство реализовало защитную функцию, но при этом нарушило баланс между публичными интересами и правом граждан на распоряжение своей собственностью и доступ к медицинской помощи", - утверждает специалист.
Он отметил, что в долгосрочной перспективе корректнее было бы не запрещать направление средств на стоматологию полностью, а установить прозрачный, контролируемый и адресный механизм, при котором пенсионные накопления действительно служили бы укреплению здоровья граждан, а не становились объектом злоупотреблений.
Подробнее с мнением эксперта можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
Ранее о преступных схемах по выведению средств из ЕНПФ на якобы стоматологические услуги доложил президенту РК глава АФМ Жанат Элиманов.
11 сентября, после заявлений о крупных аферах по незаконному выводу средств из ЕНПФ, в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ) сообщили о решении правительства с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов. При этом отмечалось, что заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме.
Позже стало известно, что Министерство здравоохранения РК намерено внести изменения в приказ об использовании единовременных пенсионных выплат.
Несколько дней назад на пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что запрет на использование излишков пенсионных накоплений коснется только лечения зубов, но не распространится на другие медицинские услуги.
По словам Альназаровой, казахстанцы могут использовать пенсионные накопления для лечения по семи направлениям, включая орфанные заболевания, офтальмологические и реконструктивные операции.
На сегодня принято решение исключить только стоматологические услуги. Министр пояснила, что меры были приняты на фоне нескольких уголовных дел по нелегальному выведению средств из ЕНПФ.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
15.10.2025, 10:33В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников 15.10.2025, 10:5465811Абуталип Мутали избран депутатом мажилиса вместо Жулдыз Сулейменовой 15.10.2025, 11:0763491Казахстанским операторам запретили пропускать фрод-звонки 15.10.2025, 11:4460356Увеличить страховые выплаты пострадавшим в ДТП намерены в Казахстане 15.10.2025, 08:4659706Кости мамонта обнаружили в Акмолинской области 09.10.2025, 09:32334791В Казахстане намолочено 22,7 млн тонн зерновых 10.10.2025, 17:10327126Казахстанская экономика получила $4 млрд российских инвестиций в 2024 году 09.10.2025, 15:44323886Казахстан и Россия договорились о строительстве нового газопровода 10.10.2025, 14:17290116Единую цифровую транспортно-логистическую карту СНГ предложил разработать президент Казахстана 11.10.2025, 11:10286291Порядка 40 контрактов на 244 млрд тенге заключили крупные нефтегазовые компании в Актау 25.09.2025, 16:40Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт510401Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт 25.09.2025, 10:15504086В Ланьчжоу представлена Национальная демонстрационная база современных агропромышленных цепочек 25.09.2025, 17:29501656Эксперт: Высокий уровень внешней открытости позволяет миру увидеть подлинный Синьцзян 30.09.2025, 22:35463606Большие гастроли: Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество 01.10.2025, 16:31451976За нарушения пожарной безопасности казахстанцам выписали штрафы на более чем 87 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?