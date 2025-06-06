05.06.2025, 19:06 68866
Крупная китайская digital-платформа открыла офис в Казахстане
Планируется развивать цифровую экосистему, которая будет ориентирована для китайских путешественников
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Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Путешествия по Казахстану станут еще более доступными для туристов из КНР. Одна из ведущих китайских digital-платформ в сфере туризма Zowoyoo открыла свой первый офис в Центральной Азии в Алматы, сообщает Kazakh Tourism.
Об этом объявлено в южной столице в ходе международного форума "Цифровой Шелковый путь - 2025". Форум направлен на укрепление взаимовыгодного сотрудничества между представителями туриндустрии Казахстана и Китая. Мероприятие объединило ведущих экспертов, туроператоров, представителей индустрии гостеприимства и технологических компаний двух стран, в том числе Ctrip, Tongcheng, JD Travel.
В ходе форума представители Kazakh Tourism и Zowoyoo подписали меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на укрепление связей в области цифрового продвижения туристкого потенциала Казахстана на рынке Китая и активное привлечение туристов из Поднебесной.
Стороны намерены развивать цифровую экосистему, которая будет ориентирована для китайских путешественников. Партнерство также предполагает расширение присутствия Казахстана на популярных платформах Китая, таких как Douyin (аналог TikTok), Xiaohongshu (Little Red Book) и других.
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06.06.2025, 20:42 876
Развалины древнего города обнаружили археологи в области Жетысу
Фото: facebook/Ольга Гумирова
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Талдыкорган. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские археологи и общественники сообщили, что обнаружили в области Жетысу развалины древнего города.
О находке написала в Facebook исполнительный директор общественного фонда "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова.
Похоже, мы нашли средневековый город, который давно все искали! О нем есть сведения в письменных источниках. Археологи уже в курсе. Сначала увидели остатки кирпичной кладки в карьере, чудом сохранившаяся башня, а потом и стену, естественно в земле, но из нее торчали оплавленные средневековые кирпичи. Город был жестоко сожжен в монгольское нашествие. В общем, городище равное Тальхизу или Койлыку", - написала общественница.
Она посетовала, что средневековый город на Великом шелковом пути частично разрушен карьером и завален мусором.
Ранее общественники подняли тревогу из-за уничтожения уникальных петроглифов близ Талдыкоргана. Каменные плиты с древними рисунками выкорчевывали при помощи железных ломов.
Аким области Бейбит Исабаев пообещал, что петроглифы Кызылтас войдут в список охраняемых историко-культурных объектов местного значения. Добыча диорита на горе Черепаха была остановлена, компании предоставили другой участок.
06.06.2025, 20:23 3311
Казахстанские воздушные гимнастки выиграли золото на международном фестивале циркового искусства
Фото: Посольство РФ в Казахстане
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Саратов. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские цирковые артистки Жасмина Алшынбаева и Авелина Гузей стали обладательницами золотой короны на международном фестивале циркового искусства "Принцесса цирка - 2025" в Саратове, сообщает посольство РФ в Казахстане.
Девушки представили номер "Воздушная сфера" в жанре "парное кольцо" под руководством Зарины Тапаловой.
Престижное мероприятие с 2005 года традиционно объединяет на манеже Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных талантливых артисток со всего мира.
XI Международный фестиваль проходил в Саратове с 29 мая по 1 июня. На него приехали представители разных цирковых школ из 12 стран, включая Вьетнам, Китай, Аргентину, Бельгию, Венгрию, США, Казахстан и Монголию.
Зрители смогли увидеть уникальные номера в таких жанрах, как акробатика, иллюзия, клоунада, эквилибр и гимнастика. Кроме того, на конкурсе был учрежден специальный приз Казахского государственного цирка. Генеральный директор Казцирка Максат Жаиков на торжественной церемонии награждения в заключительный день фестиваля торжественно вручил награду клоунессе Анне Аникиной из России", - рассказали в дипведомстве.
06.06.2025, 18:08 9266
В Москве стартовала международная экспедиция "Путешествие в сердце Евразии"
Фото: Фото организаторов
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Москва. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Москве на ВДНХ у фонтана "Дружба народов" состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии", сообщает корреспондент агентства.
Путешествие в сердце Евразии" - это международная инициатива, родившаяся в среде единомышленников России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. За 51 день участники посетят более 30 городов, где проведут бизнес-форумы и диалоги, научные сессии, культурные и образовательные мероприятия, формируя новые горизонтальные связи, укрепляя общее историко-культурное пространство и создавая платформу для устойчивого сотрудничества в Центральной Азии", - говорится в сообщении.
Приветствие участникам экспедиции отправил президент Российской Федерации Владимир Путин. Его зачитал директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Вадимович Стерник.
Также свое напутствие участникам экспедиции направил президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, его озвучил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Гулмахмадзода Давлатшох Курбонали.
Со словами поддержки от председателя совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко выступил первый заместитель председателя комитета совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Николаевич Рябухин.
Участников провожали творческими номерами. Актер театра и кино Олег Гаас прочитал гимн экспедиции, написанный одним из участников оргкомитета. Завершало торжественную часть выступление группы SOPRANO Турецкого.
Символично, что мы начинаем наше путешествие именно здесь - на ВДНХ, у фонтана "Дружба народов", который напоминает нам: когда народы открыто смотрят друг другу в глаза - начинается история созидания. На маршруте нас поддерживают местные предприниматели, университеты, культурные центры. С нами более 50 блогеров из всех стран-участниц. Каждый из них экскурсовод по своей стране и проводник смыслов. Это история о единомышленниках, которые уважают друг друга. Если сегодня мы зажжем хотя бы одну искру дружбы, завтра она станет светом доверия, который озарит наш общий континент", - отметил генеральный директор АНО "Международный центр региональной интеграции" и руководитель оргкомитета экспедиции Ислам Назаралиев.
Генеральными партнерами экспедиции выступают компании Wildberries & Russ и ГК "Нафтагаз".
По маршруту экспедиции оргкомитет совместно с компанией Wildberries & Russ, объединяющей в себе двух лидеров российского рынка - IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, проведет ряд деловых мероприятий, направленных на расширение рынков сбыта для локальных производителей, поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе женского предпринимательства, развитие международных партнерств и экономический рост Центральной Азии.
В рамках российской части маршрута для участников экспедиции от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" была организована туристическая программа в Москве, направленная на знакомство с историческим наследием России, ее современным научным и промышленным потенциалом. В городах России, в которых будут организованы остановки, программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" организует размещение участников и пешеходные экскурсии от лучших экскурсоводов проекта "Проводники смыслов. Экскурсоводы".
Фонд Росконгресс выступает соорганизатором заключительного события экспедиции - первого Центрально-Азиатского международного экономического форума, который состоится 22 июля 2025 года в Душанбе, - и оказывает поддержку экспедиции. Форум соберет более 500 участников - лидеров бизнеса, власти, науки, культуры и СМИ стран Центральной Азии. Именно на площадке форума, подготовленного при участии исполнительного органа государственной власти города Душанбе, российско-таджикского делового совета при ТПП РФ и АНО "МЦРИ" будут определены новые векторы экономического и гуманитарного сотрудничества в регионе", - добавили организаторы.
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" - международная гуманитарно-деловая инициатива, охватывающая пять стран и более 30 городов Центральной Азии и России. За 51 день участники преодолеют более 8000 км и проведут десятки мероприятий в сфере науки, бизнеса, культуры и медиа.
Проект реализуется АНО "Международный центр региональной интеграции" при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, при информационной поддержке Фонда "Росконгресс" (организатор итогового Центрально-Азиатского международного экономического форума в Душанбе) и компании Wildberries & Russ (генеральный партнер экспедиции).
Цель экспедиции - укрепление экономических связей и формирование общего пространства доверия.
06.06.2025, 17:19 10651
Взбудоражившие казахстанцев яркие светящиеся объекты в небе над Северным Казахстаном объяснили в МЦРИАП
По предварительным оценкам, речь идет о входе в атмосферу одного из космических объектов, ранее находившихся на орбите
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцев заинтересовали светящиеся объекты в ночном небе. Видео с летящими на большой скорости объектами появилось в соцсетях.
Явление наблюдали в ночь с 5 на 6 июня жители сразу нескольких городов: Астаны, Есиля, Караганды, Темиртау и других. В комментариях люди высказывали различные предположения: от шутливых - про НЛО и пришельцев - до версий про падающий космический мусор.
Взбудоражившее общественность явление прокомментировали сразу два ведомства: Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности и Министерство обороны.
По предварительным оценкам, речь идет о входе в атмосферу одного из космических объектов, ранее находившихся на орбите. Согласно данным международных организаций, отслеживающих перемещения космического мусора", - заявили в МЦРИАП.
По их данным, в этот промежуток времени действительно зарегистрированы три события, каждое из которых потенциально могло вызвать наблюдаемый эффект:
- Разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E, который вошел в атмосферу 5 июня, около 22.40 по времени Астаны. Этот объект наиболее точно совпадает по времени и визуальному описанию с тем, что наблюдали казахстанцы
- Плановый сход с орбиты одного из старых спутников STARLINK-1631 (SpaceX). Время входа в атмосферу 6 июня в 03.41 по времени Алматы.
- Разгонный блок японской ракеты H-2A R/B. Время входа: 6 июня в 00.36 по времени Алматы. Однако подтвержденные данные о падении каких-либо фрагментов на территории Республики Казахстан или о нанесении ущерба не зафиксированы.
Как правило, подобные объекты полностью сгорают в атмосфере (падение крупных объектов на территории Казахстана маловероятно), а само явление представляет собой зрелищный, но безопасный процесс", - подчеркнули в Минцифры.
В свою очередь в Минобороны заявили, что "фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано".
Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Угроз для населения нет. Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности", - добавили в оборонном ведомстве.
Казахстанцев призвали сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники.
06.06.2025, 10:48 27031
День рождения поэта: в Астане прошла церемония возложения цветов к памятнику А.С. Пушкину
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в честь дня рождения великого русского поэта, писателя и драматурга А.С. Пушкина отмечается День русского языка.
В 10.00 в столице состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэту.
Совпадение этих двух дат не случайно. Русский язык имеет глубокие литературные традиции, создавшиеся Пушкиным, Толстым, Достоевским, Чеховым и другими выдающимися литераторами, чьи произведения вдохновляют миллионы людей по всему миру. День русского языка установлен как в России, так и в ООН в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия", - сообщает посольство РФ в Казахстане.
Согласно последнему исследованию Института русского языка имени А.С.Пушкина, по многим параметрам использования русский входит в десятку самых востребованных языков мира.
- Он занимает 7-е место по распространенности, на русском говорят более 255 миллионов человек в 66 странах.
- По числу международных организаций, где русский язык является официальным или рабочим, у него 4-е место - после английского, французского и испанского.
- По количеству публикаций в международных научных базах данных русский язык на 5-м месте. При этом отмечается тенденция к росту научных публикаций на русском, особенно в области атомной энергетики, медицины и топливно-энергетического комплекса.
- По числу периодических изданий с международным идентификатором ISSN русский язык - на 7-м месте в мире.
- Русский - на 6-м месте по употреблению в цифровой среде, причем по числу цифровых сервисов в интернете он занимает 2-е место, по популярности в цифровых платформах - 3-е.
Широкое распространение русского языка в большинстве стран СНГ, где он имеет статус официального или государственного, создает основу для активизации интеграционных процессов на евразийском пространстве. Способствовать продвижению русского как языка межгосударственного и межнационального общения призвана работа созданной в октябре 2023 г. по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Международной организации по русскому языку (МОРЯ) со штаб-квартирой в Сочи. В частности, МОРЯ обеспечит поддержку педагогических и научных кадров в области русской филологии на всем пространстве СНГ. Кроме того, перед организацией поставлена задача качественного перевода классиков и современных авторов на русский язык и обратно на языки народов стран Содружества", - подчеркнули в посольстве.
06.06.2025, 08:59 34266
Президент поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
Фото: Акорда
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со священным для мусульман праздником Курбан айт, сообщает Акорда.
В эти благословенные дни принято помогать нуждающимся, что стало нашей исконной традицией, передающейся из поколения в поколение. Ислам учит почтительности друг к другу и заботе о ближних, призывает к солидарности и взаимоуважению. Именно благодаря таким непреходящим ценностям укрепляется единство нашего народа. Курбан айт - праздник взаимопонимания и согласия. Сохраняя стабильность в стране и сплоченность в обществе, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь наших стратегических целей", - заявил президент.
Он пожелал благополучия каждой казахстанской семье.
Между тем в адрес главы государства продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю праздника Курбан айт.
Свои пожелания Касым-Жомарту Токаеву и всем казахстанцам выразили президенты Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, ОАЭ и др.
05.06.2025, 19:17 67236
В Алматы приостановили лицензии четырех МФО из-за нарушений
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с приказами начальника управления региональных представителей Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка в Алматы от 4 июня приостановлены действия лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности ряда МФО, сообщает пресс-служба АРРФР.
На 3 месяца приостановили деятельность:
- ТОО "МФО "Hava Finance" (Хава Финанс)" - приказ № 35;
- ТОО "МФО "POS Credit" (ПОС Кредит)" - приказ № 36;
- ТОО "МФО "SF Offline" (СФ Оффлайн)" - приказ № 37;
- ТОО "МФО "Салем Кредит" - приказ № 38.
Основанием для приостановления действия лицензии стало нарушение пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов.
Микрофинансовая организация, действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности которой приостановлено, обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита", - говорится в сообщении.
Напомним, в апреле департамент Агентства по финансовому мониторингу РК Алматы арестовал имущество шести незаконных микрофинансовых организаций на сумму 32 млрд тенге.
05.06.2025, 17:50 71891
В Астане сносят незаконно построенный ЖК
Фото: акимат Астаны
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане сносят незаконно построенный жилой комплекс Mardan, сообщает пресс-служба столичного акимата.
По результатам проверки установлено, что строительно-монтажные работы начались без получения необходимых разрешительных документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности". В отношении застройщика были приняты меры административного характера с выдачей предписания об устранении выявленных нарушений. Однако с неисполнением предписания суд обязал застройщика снести самовольно возведенный объект, и в рамках исполнения вступившего в законную силу судебного решения департамент юстиции города Астаны осуществляет принудительный демонтаж", - проинформировали в акимате.
Ранее сообщалось, что в Алматы сносят ряд возведенных без разрешительных документов коммерческих точек на улице Жарокова.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?