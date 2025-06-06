Крупная китайская digital-платформа открыла офис в Казахстане

Планируется развивать цифровую экосистему, которая будет ориентирована для китайских путешественников

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Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Путешествия по Казахстану станут еще более доступными для туристов из КНР. Одна из ведущих китайских digital-платформ в сфере туризма Zowoyoo открыла свой первый офис в Центральной Азии в Алматы, сообщает Kazakh Tourism.





Об этом объявлено в южной столице в ходе международного форума "Цифровой Шелковый путь - 2025". Форум направлен на укрепление взаимовыгодного сотрудничества между представителями туриндустрии Казахстана и Китая. Мероприятие объединило ведущих экспертов, туроператоров, представителей индустрии гостеприимства и технологических компаний двух стран, в том числе Ctrip, Tongcheng, JD Travel.





В ходе форума представители Kazakh Tourism и Zowoyoo подписали меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на укрепление связей в области цифрового продвижения туристкого потенциала Казахстана на рынке Китая и активное привлечение туристов из Поднебесной.





Стороны намерены развивать цифровую экосистему, которая будет ориентирована для китайских путешественников. Партнерство также предполагает расширение присутствия Казахстана на популярных платформах Китая, таких как Douyin (аналог TikTok), Xiaohongshu (Little Red Book) и других.