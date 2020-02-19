Массовую утечку персональных данных и лабораторных исследований предотвратили в РК

Как сообщает Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT, в рамках меморандума о сотрудничестве KZ-CERT РГП "ГТС" и ТОО NitroTeam была выявлена и устранена уязвимость на портале одной из медицинских компаний.
Уязвимость связана с неправильной конфигурацией сервера компании. Таким образом, любой пользователь Интернета мог получить доступ к логину и паролю пациента, которые авторизовались в системе. А доступ в системе предоставлял возможность просмотреть все данные о пациенте, включая результаты анализов, ФИО, адрес, номер телефона и e-mail. Данные логина и пароля содержались в открытом виде, что идет в разрез с политикой информационной безопасности", - разъяснили в KZ-CERT.
Отмечается, что медицинская компания пользуется популярностью, в связи с чем сложно представить масштабы возможной утечки.
Можно уверенно сказать о том, что совместными усилиями была предотвращена массовая компрометация персональных данных и лабораторных исследований", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Роскомнадзор России выявил французский интернет-ресурс с личными данными жителей 34 городов Казахстана.
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