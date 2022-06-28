Министр обороны поздравил журналистов с профессиональным праздником

Встреча состоялась в столичной десантно-штурмовой бригаде и прошла в неформальной обстановке, информирует пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.
Сообщается, что Руслан Жаксылыков поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником, выразил признательность за преданность профессии и пожелал им вдохновения, успешной реализации новых идей и творческих проектов.
Труд работников средств массовой информации чрезвычайно сложен и ответственен, ведь в ваших руках - слово, одно из мощнейших оружий на земле. Мы всегда ценили и будем ценить его, поскольку именно журналисты помогают формировать современный облик казахстанской армии", - подчеркнул министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.
По поручению президента Касым-Жомарта Токаева Министерство обороны реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие патриотизма, повышение мотивации подрастающего поколения к прохождению срочной воинской службы. И в этом смысле, безусловно, большая роль принадлежит СМИ.
Об этом, а также о социальной поддержке военнослужащих, призывников и членов их семей, о роли информационных ресурсов в формировании общественного мнения, утверждении подлинных идеалов добра и справедливости шла речь в ходе общения. Не обошли и острые углы, при освещении которых, на взгляд министра, необходим взвешенный и объективный подход", - отметили в пресс-службе МО РК.
Подчеркивается, что посещение десантно-штурмовой бригады позволило журналистам проникнуться военным духом. Для них были организованы выставка образцов вооружения и военной техники, показ экипировки и обмундирования.
В программе были занятия на воздушно-десантном комплексе по отработке прыжков с парашютом, показная работа военных саперов по укладке и обезвреживанию мин, дефиле роты почетного караула.
В ходе мероприятия представители СМИ отметили положительную тенденцию повышения открытости Вооруженных сил для средств массовой информации, а значит, и для общества в целом.