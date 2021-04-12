Минсельхоз опроверг информацию о выделении средств для стабилизации цен на хлеб

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НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Министерство сельского хозяйства Казахстана опровергло новости о выделении средств для стабилизации цен на хлеб, назвав их преждевременными, а проект вынесен на широкое обсуждение, но еще не принят, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сайте министерства отмечается , что некоторые казахстанские СМИ опубликовали ошибочные сообщения о выделении из резерва правительства 2,6 млрд тенге для стабилизации цен на хлеб.

В новостях эта информация представлена как свершившийся факт. В связи с этим МСХ РК поясняет, что такой проект действительно разработан министерством и проходит процедуру обсуждения. То есть проект не принят, а пока лишь вынесен на широкое обсуждение. Его разработали в целях реализации Дорожной карты по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, одобренной на заседании правительства РК 11 марта. При этом вопрос о дефиците зерна не стоит: урожай 2020 года позволяет полностью обеспечить страну зерном и направить часть на экспорт", – пояснили в министерстве.

В то же время в ведомстве напомнили, что стоимость на внутреннем рынке всегда находится в зависимости от экспортных цен. А сегодня на экспортных рынках наблюдается повышенный спрос на зерно.

Сейчас цена на зерно на внутреннем рынке стабильна, но до получения массового урожая зерновых в Казахстане остаётся ещё 5 месяцев, которые обычно самые ажиотажные. Поэтому специалисты не исключают рост цен в предстоящий период на внешних и, как следствие, на внутреннем рынках. Казахстан должен подготовиться к такому варианту развития событий и предусмотреть меры для стабилизации цен на "социальный" хлеб. Необходимо понимать, что при высокой цене на муку хлебопекарным предприятиям будет сложно поддерживать текущую цену на социально значимую продукцию. Именно для этого нужны такие меры, как возмещение затрат на транспортировку", - прокомментировали в МСХ.

Что касается недостаточности производства, то речь идёт об отдаленных от зерносеющих регионов областях, отмечает пресс-служба. В Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях производится пшеница, которая по своим качественным характеристикам не обеспечивает хлебопекарные свойства муки. Поэтому собственное производство в этих регионах не способно обеспечить потребность населения в хлебе.

Также в МСХ подчеркнули, что существующие процедуры согласования и принятия нормативных правовых актов занимают определённое время. К примеру, только обсуждение на портале "Открытые НПА" должно проводиться не менее 11 календарных дней. Поэтому такую работу нужно начинать заблаговременно.

В случае значительного повышения цен на зерно на внутреннем рынке у правительства будет возможность принятия оперативных мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе в виде механизма возмещения транспортных затрат на перевозку зерна в западные и южные регионы, заверили в министерстве.

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