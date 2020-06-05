Мошенник обманул жительницу Кентау на 45 млн тенге

Кентау. 4 июня. Kazakhstan Today - Полицейские Кентау задержали подозреваемого в мошенничестве в крупном размере, передает Kazakhstan Today.

В отдел полиции Кентау с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что некий знакомый обманным путем выманил у нее домашний скот и исчез из виду. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Мошенничество".

Как рассказала потерпевшая, в 2017 году мошенник, обещая помочь в реализации коров и бычков, забрал у нее свыше 160 голов крупного рогатого скота и скрылся. С тех пор мужчина не вернул жительнице Кентау ни деньги, ни животных. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила свыше 45 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, который полностью признался в содеянном. Как выяснилось, мужчина, войдя в доверие к потерпевшей, путем мошенничества завладел ее домашним скотом, который затем сбыл, а деньги потратил на свои нужды.

В настоящее время мужчина находится под арестом. Ведётся следствие, сообщает Polisia.kz

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