Мошенники предлагают оформить ЭЦП за плату в Казахстане

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - В социальных сетях появилось большое количество объявлений, в которых казахстанцам за определенную плату, путем запроса персональных данных, предлагают помочь получить электронно-цифровую подпись онлайн, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", также некоторые предприимчивые граждане пользуются ситуацией и предлагают оформить соцпособие, связанное с потерей дохода на время карантина, запрашивая у гражданина ИИН, ЭЦП, реквизиты банковской карты и даже пин-код от нее.

Правительство для граждан рекомендует казахстанцам воздержаться от обращения за подобного рода услугами.

Необходимо понимать, что, предоставляя чужим людям свои данные, в том числе и ЭЦП, граждане сами создают угрозу своим персональным данным и имуществу. Кроме того, те выплаты, на которые они рассчитывают, могут быть украдены с их же помощью. Злоумышленники, завладев ЭЦП и паролем к ней, будут иметь полный доступ к личным данным пользователя egov.kz. Более того, они смогут оформить на его имя бизнес для сомнительных сделок, прописать на его жилплощади незнакомых людей и даже переоформить машину. Получив пин-код от банковской карты, злоумышленники могут обналичить все имеющиеся на ней средства", - рассказали в ведомстве.

Правительство для граждан сообщает, что казахстанцы могут получить бесплатную и безопасную помощь по всем вопросам онлайн-госуслуг, в том числе ЭЦП и оформления соцпособия, в едином контакт-центре 1414. Звонок бесплатный. В настоящее время к его работе привлечено более 1800 сотрудников ЦОНов.

Кроме того, в социальной сети Facebook создана группа "eGov помощь", которая объединила множество волонтеров из числа простых пользователей сетей, IT-специалистов и работников ЦОНов. Все они активные пользователи портала egov.kz, которые получают госуслуги, не выходя из дома, и в сложное для страны время готовы помочь таким же гражданам научиться пользоваться порталом электронного правительства. При этом волонтеры не требуют от граждан предоставления своих персональных данных, а только помогают получить госуслугу, отвечая на вопросы и давая полезные рекомендации.

В случае, если гражданин все-таки воспользовался услугами платных сомнительных помощников и передал свои данные, правительство для граждан настоятельно рекомендует гражданам сменить пароль ЭЦП через личный кабинет на сайте pki.gov.kz либо вовсе ее отозвать.

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