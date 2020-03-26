На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 25 марта 2020 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По-прежнему на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на востоке ожидается местами небольшой снег. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, в Кызылординской и Мангистауской областях с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области усилится ветер до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, местами с пыльной бурей.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, в Жамбылской области туман.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем с пыльной бурей.

В Алматинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской, днем в Атырауской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман.

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