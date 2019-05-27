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На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

26.05.2019, 10:47 11071
Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана на 26 мая 2019 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.
 
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода - местами пройдут дожди, на востоке сильные, на юге, северо-западе - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Павлодарской области местами ожидаются туман, ночью местами гроза, на большей части ветер 15-20, ночью местами 23-28 метров в секунду. 
 
В Жамбылской, днем в Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются гроза, возможен град, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Карагандинской области местами ожидаются туман, ветер 15-20 метров в секунду, ночью местами гроза, возможен град. 
 
В Туркестанской, Кызылординской, Костанайской областях местами - ветер 15-20 метров в секунду, в Костанайской области местами ожидается туман. 
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем местами - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области местами ожидается гроза, ночью в отдельном районе ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Акмолинской области местами ожидается туман, ночью ветер 15-20 метров в секунду.
 
В Жамбылской, Актюбинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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