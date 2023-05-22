Ливни с грозами, ураганный ветер и жара: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 21 мая

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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в воскресенье, 21 мая, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, в том числе град, гроза и шквал.





21 мая ночью в Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ночью на северо-западе, в центре, днем в центре области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.





В центре Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.





Днем на юге и востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





На юге Северо-Казахстанской области ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.





На востоке в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду, в районе Алакольских озер 25 метров в секунду.





В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на горных перевалах области 15-20 метров в секунду.





В Бескарагайском районе Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Костанайской области ожидается ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.





Днем 21 мая на западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на западе, юге области 15-20 метров в секунду.





В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.





Ночью на севере, юге, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду.





Днем на востоке, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





На юге и востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.