На большей части территории Казахстана в понедельник ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в понедельник, 7 октября 2019 года, ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе и в горных районах юга, с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-22 метра в секунду, на юго-западе пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, ночью и утром в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Алакольских озер, местами усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области туман.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Туркестанской области местами гроза.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на северо-западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, в трех областях объявлено штормовое предупреждение.





В частности, 7 октября в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, туман. Ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 7 октября ожидается ветер юго-восточный, порывы 18 метров в секунду.

7 октября в Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду. В Актау 7 октября ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный, порывы 18 метров в секунду", - отмечают синоптики.

Днем 7 октября в Атырауской области ожидается гроза, ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства