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На большей части территории Казахстана в пятницу сохраняется неустойчивая погода с дождями и грозами

14.06.2019, 08:41 8398
Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 14 июня сохраняется неустойчивая погода с дождями и грозами, передает Kazakhstan Today.
 
"Неустойчивая погода с дождями и грозами сохраняется на большей части Казахстана, на западе и юго-западе республики - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет". 
 
Днем в Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях днем местами возможен град. 
 
В Акмолинской области ожидается шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
В Атырауской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами шквал, пыльная буря. 
 
В Мангистауской, днем в Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской с пыльной бурей. 
 
Днем в Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду, возможен град. 
 
В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал, днем возможен град. 
 
В Костанайской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
Днем местами в Мангистауской области ожидается сильная жара. 
 
В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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