На большей части территории Казахстана в пятницу сохраняется неустойчивая погода с дождями и грозами

Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 14 июня сохраняется неустойчивая погода с дождями и грозами, передает Kazakhstan Today.

"Неустойчивая погода с дождями и грозами сохраняется на большей части Казахстана, на западе и юго-западе республики - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем в Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях днем местами возможен град.

В Акмолинской области ожидается шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Атырауской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами шквал, пыльная буря.

В Мангистауской, днем в Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской с пыльной бурей.

Днем в Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду, возможен град.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал, днем возможен град.

В Костанайской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

Днем местами в Мангистауской области ожидается сильная жара.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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