На большей части территории Казахстана в субботу ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 13 июля 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большую часть республики оказывает влияние антициклон, сохраняется погода без осадков. Лишь на западе и востоке Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами и усиление ветра, на крайнем западе местами ожидается шквал, град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области утром и днем местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывов до 23 метров в секунду, с пыльноей бурей.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Карагандинской, днем в Мангистауской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, местами в Северо-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Актюбинской, местами Костанайской, Карагандинской областях ожидается очень сильная жара.

В Кызылординской, Алматинской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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