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На большей части территории Казахстана во вторник ожидаются дожди с грозами

17.09.2019, 08:41 13420
Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 17 сентября 2019 года ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.
 
"На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами – дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
 
В Северо-Казахстанской области ожидаются шквал, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы до 23-28 метров в секунду, ночью и утром местами – туман. 
 
В Костанайской области ожидаются усиление ветра - ночью местами до 15-20, днем до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, ночью и утром местами туман. 
 
В Туркестанской области местами ожидаются усиление ветра, с пыльной бурей. 
 
В Западно-Казахстанской, Актюбинской, днем Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области местами туман. 
 
В Жамбылской, ночью Карагандинской областях местами ожидается туман.
 
В Кызылординской, на большей части Туркестанской, местами в Жамбылской, на юго-западе Карагандинской, на юге Актюбинской, Западно-Казахстанской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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