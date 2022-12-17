На границе Казахстана и Кыргызстана отмечается скопление автотранспорта

Скопление связано с увеличением количества легковых машин, которые перевозят ГСМ

Алматы. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Перед пунктом пропуска "Чон-Капка-автодорожный" на выезд из Кыргызстана в Казахстан наблюдается скопление фур и легковых машин. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.





В очереди на выезд из республики находятся около 25 легковых и 20 грузовых машин, сообщает 24.kg.





Также зафиксирован затор перед пунктом пропуска "Ак-Тилек-автодорожный". В очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 97 фур.





Уточняется, что скопление связано с увеличением количества легковых машин, которые перевозят ГСМ.





Кроме того, некоторые водители не соблюдают очередность. Пограничная служба проводит соответствующую работу.





Отмечается, что скопление носит цикличный характер. Со стороны ПС ГКНБ Кыргызстана нет ограничений для грузоперевозчиков и водителей при прохождении пограничного контроля.





В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы заторов нет.