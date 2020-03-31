Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - На юге и юго-востоке Казахстана ожидаются сильные дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

В РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 31 марта - 2 апреля 2020 года.

Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты 31 марта будут определять погоду западных регионов Казахстана и по мере смещения в восточном направлении и остальной территории республики, южная же половина страны в течение всего периода будет находиться под влиянием южного циклона, в связи с чем ожидаются дожди, на юге и юго-востоке республики сильные дожди с грозами, на северо-западе Казахстана в ночные часы осадки", - сообщили синоптики.

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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