Начальник отделения криминальной полиции ЛОВД Мангистау получил от начальников поездов взятки за общее покровительство

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Начальник отделения криминальной полиции Линейного отдела полиции на станции Мангистау получил от начальников поездов взятки за общее покровительство, передает Kazakhstan Today.

"В Мангистауской области изобличены начальник отделения криминальной полиции Линейного отдела полиции на станции Мангистау, который получил от начальников двух поездов взятки в сумме 90 и 30 тыс. тенге за общее покровительство и укрытие выявленных фактов провоза безбилетных пассажиров", - сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.

В этом же регионе изобличены два проводника поездов, которые закупали в кассах железнодорожные билеты по 8 тыс. тенге и перепродавали по 25 тыс. тенге.

В Восточно-Казахстанской области Антикоррупционной службой совместно с линейным отделом полиции на станции Семей выявлен факт безбилетного провоза пассажира проводником поезда сообщением Новосибирск - Алматы. Для составления административного материала по статье 623 КоАП РК (Безбилетный провоз пассажиров) информация направлена в Инспекцию транспортного контроля области.

В Алматы, Актюбинской, Карагандинской областях с привлечением проектного офиса "Адалдык аланы" проведены мероприятия методом "Тайный покупатель" по приобретению железнодорожных билетов, по результатам которых зафиксированы факты перекупки билетов проводниками и провоз безбилетников.

Факты перепродажи билетов, предназначенных для льготных категорий лиц (военнослужащие) и получения незаконных денежных вознаграждений от бригадиров поездов за общее покровительство задокументированы еще в двух регионах. По ним в ближайшее время будет принято решение.

Такие факты имели место до настоящего времени, основной причиной, на наш взгляд, являлась несовершенство действовавшей до 1 июля информационной системы. Агентство и КТЖ уверены, что новая программа, направленная на борьбу с перекупщиками билетов, позволит искоренить искусственный дефицит билетов, особенно в период отпусков", - отметили в ведомстве.

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