Нацбанк повысил лимиты на покупку жилья по программе "7-20-25"

Алматы. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Теплоэнергетическое предприятие "Алматинские тепловые сети" намерено повысить тариф за отопление, сообщил в ходе брифинга региональной службы коммуникаций директор АЛСТ Алтай Рахимбетов.





Сейчас произошло у нас увеличение стоимости стратегического товара. Это то, что касается тепла: "Тепловые станции" и "Алматытеплокоммунэнерго" подняли тариф. И также произошло повышение цены за электроэнергию. Поэтому на рассмотрение Антимонопольного комитета этот вопрос мы вынесем, а дальше это уже будет решаться там (...) Это основное (Основания причина. - Прим. ред.) - то, что мы от станции получаем, они уже повысили, а мы не произвели повышение тарифа, поэтому он не покрывает, и мы будем подавать заявку", - заявил он.





Напомним, в августе о росте тарифов на услуги ЖКХ в рамках реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов сообщил глава Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев на брифинге в правительстве.





В целом планы на следующий год - это рост тарифов в пределах 20-30%", - пояснил глава КРЕМ.





Позже в правительстве заявили , что роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается.





Как пояснил в ходе совещания по сдерживанию инфляции Тимур Косымбаев, все запланированные на этот год повышения коммунальных тарифов уже завершены, а новых заявок от субъектов естественных монополий не поступало.





В конце сентября в филиале АО "Алатау Жарық Компаниясы" - "Энергосбыт" сообщили , что с 1 октября в Алматы и Алматинской области вырастет предельная цена на электроэнергию.





Рост тарифов в "Энергосбыте" объяснили повышением тарифов на услуги АО "Алатау Жарық Компаниясы" по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня и услуге по передаче электрической энергии по сетям АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы".





Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20-30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?"





85% участников опроса ответили: "Да, тарифы нужно снижать", 4% выбрали ответ: "Нет, повышение тарифов необходимо для экономики", 8% ответили: "Пусть растут постепенно" и 3% - "Мне все равно".