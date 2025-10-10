09.10.2025, 17:00 101191
Нацбанк повысил лимиты на покупку жилья по программе "7-20-25"
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана повысил лимиты на покупку жилья в рамках программы "7-20-25", сообщает пресс-служба банка.
В частности, внесены изменения и дополнения в постановление "Об утверждении программы ипотечного жилищного кредитования "7-20-25", которые предусматривают:
- увеличение максимальной стоимости приобретаемого жилья с 25 млн тенге до 30 млн тенге для Астаны, Алматы и их пригородных зон, а также Актау, Атырау и Шымкента;
- с 20 млн тенге до 25 млн тенге для города Караганды;
- с 15 млн тенге до 20 млн тенге для других регионов;
- заемщикам предоставляется возможность привлечения не только созаемщика, но и гаранта для подтверждения платежеспособности.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят ипотеку на незаконно построенное жилье.
новости по теме
10.10.2025, 16:20 23481
От миграционных ограничений в отношении казахстанских водителей фур отказались в России
Теперь казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы "90 дней пребывания"
Рассказать друзьям
Москва. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В России отказалась от миграционных ограничений в отношении казахстанских водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, заявил депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы.
Наше правительство по оперативным каналам связалось со своими коллегами в Российской Федерации, и вчера вечером было принято решение не применять новые миграционные ограничения к водителям, осуществляющим международные грузовые и пассажирские перевозки", - сообщил он на своей странице в Сети.
Он пояснил, что теперь:
• казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы "90 дней пребывания";
• массовые депортации и штрафы остановлены;
• сохранены тысячи рабочих мест - в первую очередь у малых автопредприятий, где работают наши водители.
Ранее в России ввели новые правила въезда в страну, согласно которым для пересечения границы РФ иностранным гражданам потребуется QR-код. Позже на пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе на границе Казахстана и России образовались пробки из-за введения новых правил въезда в РФ для иностранцев.
09.10.2025, 19:41 90666
Кассационный суд отменил решение первой инстанции по делу блогера из Актау
Азамата Сарсенбаева в мае приговорили к 20 суткам административного ареста
Рассказать друзьям
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Кассационный суд отменил решение первой инстанции по делу блогера из Актау Азамата Сарсенбаева, которого в мае 2025 года приговорили к 20 суткам административного ареста.
Об этом блогер написал в своем аккаунте в Facebook:
Кассационный суд РК поставил жирную точку и отменил решение первой инстанции по делу о клевете на антикоррупционную службу по статье 73-2 часть 2 КоАП РК (в конце мая этого года, по решению судьи Актауского городского суда по административным делам, меня приговорили на 20 суток административного ареста). И вот по прошествии пяти месяцев, мы со своей командой адвокатов таки добились справедливости".
Азамат Сарсенбаев поблагодарил всех, кто его поддерживал.
09.10.2025, 16:38 102821
Одиннадцать тысяч казахстанцев работают в Южной Корее нелегально
Власти Казахстана намерены до конца осени завершить переговоры с Южной Кореей по вопросам трудоустройства казахстанских граждан
Рассказать друзьям
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая часть казахстанцев работает в Южной Корее нелегально, сообщил на брифинге в сенате вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.
Власти Казахстана намерены до конца осени завершить переговоры с Южной Кореей по вопросам трудоустройства казахстанских граждан на территории этой страны.
Из 15 тысяч наших граждан 11 тысяч работают нелегально. Здесь надо принимать меры", - сказал Ертаев.
Он отметил, что корейская сторона имеет определенные требования. В рамках переговоров обсуждаются положения соглашения, которое позволит трудовым мигрантам из Казахстана получать работу в Южной Корее на законных основаниях.
Напомним, что в Южной Корее полицейский атташе будет контролировать пребывание граждан Казахстана.
09.10.2025, 16:30 104916
Тариф за отопление намерены повысить в Алматы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Теплоэнергетическое предприятие "Алматинские тепловые сети" намерено повысить тариф за отопление, сообщил в ходе брифинга региональной службы коммуникаций директор АЛСТ Алтай Рахимбетов.
Сейчас произошло у нас увеличение стоимости стратегического товара. Это то, что касается тепла: "Тепловые станции" и "Алматытеплокоммунэнерго" подняли тариф. И также произошло повышение цены за электроэнергию. Поэтому на рассмотрение Антимонопольного комитета этот вопрос мы вынесем, а дальше это уже будет решаться там (...) Это основное (Основания причина. - Прим. ред.) - то, что мы от станции получаем, они уже повысили, а мы не произвели повышение тарифа, поэтому он не покрывает, и мы будем подавать заявку", - заявил он.
Напомним, в августе о росте тарифов на услуги ЖКХ в рамках реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов сообщил глава Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев на брифинге в правительстве.
В целом планы на следующий год - это рост тарифов в пределах 20-30%", - пояснил глава КРЕМ.
Позже в правительстве заявили, что роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается.
Как пояснил в ходе совещания по сдерживанию инфляции Тимур Косымбаев, все запланированные на этот год повышения коммунальных тарифов уже завершены, а новых заявок от субъектов естественных монополий не поступало.
В конце сентября в филиале АО "Алатау Жарық Компаниясы" - "Энергосбыт" сообщили, что с 1 октября в Алматы и Алматинской области вырастет предельная цена на электроэнергию.
Рост тарифов в "Энергосбыте" объяснили повышением тарифов на услуги АО "Алатау Жарық Компаниясы" по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня и услуге по передаче электрической энергии по сетям АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы".
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20-30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?"
85% участников опроса ответили: "Да, тарифы нужно снижать", 4% выбрали ответ: "Нет, повышение тарифов необходимо для экономики", 8% ответили: "Пусть растут постепенно" и 3% - "Мне все равно".
08.10.2025, 19:34 165946
Некоторые казахстанцы начали получать SMS с предупреждением о возможной утрате статуса в ОСМС
Граждане, прекратившие уплату взносов, сохраняют доступ к медицинской помощи в системе ОСМС в течение трех месяцев
Рассказать друзьям
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Некоторые казахстанцы начали получать SMS с номера 1414 с предупреждением о возможной утрате статуса в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщили в пресс-службе Фонда социального медстрахования.
Первые SMS-уведомления начали поступать в сентябре и адресованы лицам, которые могут лишиться статуса застрахованного в октябре 2025 года. В этот список вошли граждане, у которых последний платеж на ОСМС был произведен в июне. Так как в июле, августе и сентябре платежи не поступали, в октябре они рискуют потерять статус", - заявили в пресс-службе.
В фонде напомнили, что граждане, прекратившие уплату взносов, сохраняют доступ к медицинской помощи в системе ОСМС в течение трех месяцев.
В этот период они считаются условно застрахованными, однако за ними сохраняется обязанность по уплате взносов за пропущенные месяцы", - добавили в пресс-службе.
Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова доложила о текущем состоянии и проводимой модернизации системы обязательного социального медицинского страхования.
08.10.2025, 18:44 168396
Нет интернета и не отправляются SMS: пользователи казахстанских SIM-карт пожаловались на проблемы в России Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Москва. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пользователи казахстанских SIM-карт Kcell, Altel и Beeline пожаловались на проблемы с работой интернета и отправкой SMS в Российской Федерации, передает корреспондент агентства.
По предварительным данным, ограничения были введены российскими властями. Предполагалось, что запрет, действующий с 6 октября, продлится один день. Однако, по последней информации, ограничение сохраняется до сих пор. Когда ситуация нормализуется и какова причина введенных мер - пока не сообщается.
Дополнено 08.10.2025, 20.45
Казахстанские операторы связи подтвердили информацию о временных ограничениях корреспонденту Kazakhstan Today.
Как рассказали в Beeline, причины ограничений на стороне роуминг-партнеров. Оператор продолжает выполнять свои обязательства по предоставлению связи абонентам в Казахстане и других странах.
В пресс-службе Tele2 порекомендовали пополнить баланс перед поездкой и не переключаться на роуминг от других операторов - если это сделать, блокировка интернета и SMS продлится еще на 24 часа.
Ранее на сайте Министерства связи и информатизации Беларуси появилась информация о том, что с 6 октября со стороны государственных органов Российской Федерации введены регуляторные ограничения по условиям предоставления услуг связи на территории страны.
Российские операторы связи вводят обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и SMS для всех абонентов в роуминге, регистрирующих в сетях российских операторов связи. Данное решение обязательно к исполнению и направлено на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации и ее граждан. Блокировка автоматически применяется с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует в течение 24 часов, после чего снимается", - заверили в министерстве.
Отмечалось, что при отсутствии активности по зарегистрированной в сети SIM-карте в течение 3 дней после снятия блокировки она будет применена снова на 24-часовой период до появления активности.
Ограничения не затрагивают голосовые услуги, которые будут полностью доступны независимо от блокировки услуг передачи данных и SMS", - добавили в пресс-службе.
08.10.2025, 18:10 170556
На юге Казахстана открылся областной фестиваль "Есениада-2025"
Фото: Россотрудничество
Рассказать друзьям
Тараз. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе в день 130-летнего юбилея великого русского поэта Сергея Есенина открылся областной фестиваль "Есениада-2025", сообщает пресс-служба Россотрудничества.
Большая честь - праздновать юбилей поэта с казахстанскими друзьями (...) Отрадно, что жители Тараза, люди разных национальностей и возраста, приходят к памятнику поэта, читают его стихи - это значит, что поэзия живет в наших душах. Особенно хочу подчеркнуть ценность непрерывных культурных связей между Казахстаном и Россией. Ваш фестиваль - прекрасный пример культурного диалога, для которого не существует границ. Символично, что в этом году юбилей Сергея Есенина совпал со 100-летием института народной дипломатии. Мы очень гордимся и дорожим этой дружбой!" - заявил директор музея-заповедника Вячеслав Журавлев.
Также сообщается, что при содействии Русского дома в Алматы организатора фестиваля, русскую общину "Радонеж", поддержал Государственный музей-заповедник Сергея Есенина в родном селе поэта Константиново Рязанской области.
Еще одним подарком для гостей и участников фестиваля стала видеоэкскурсия по музею-заповеднику Сергея Есенина. Ею открылся праздничный вечер в честь юбилея поэта, а прошедшие накануне Есенинские чтения украсила переданная Русским домом в Алматы выставка "Есенин. Живите так, как вас ведет звезда", подготовленная Государственным музеем истории российской литературы имени Даля", - отметили в пресс-службе.
Также отмечается, что именно в Таразе расположен единственный в Казахстане памятник поэту, где каждый год встречаются знатоки и любители его творчества. Как утверждают местные жители, любовь к поэзии Есенина не менее велика, чем к творчеству Пушкина.
Творчество и судьба одного из самых ярких поэтов Серебряного века привлекает множество исследователей и ценителей искусства слова. Благодаря Русскому дому в Алматы фонд Городской универсальной библиотеки имени Пушкина пополнился новейшей исследовательской литературой о творчестве Сергея Есенина", - сообщили в Россотрудничестве.
Позже юбилейные мероприятия поддержали учащиеся Алматы. В частности, в гимназии № 34 при поддержке Казахстанского русского культурного центра и Русского дома в Алматы состоялись Есенинские чтения "Живое слово великого поэта".
Читая стихи, участники артистично и искренне воссоздали мир внутренних переживаний есенинских героев. Гостями программы стали студенты Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Особым украшением мероприятия стала подготовленная гимназистами фотовыставка", - добавили в пресс-службе.
08.10.2025, 17:55 154281
Казахстанцы обеспокоены ростом цен на продукты: граждане стали реже покупать мясо, овощи и фрукты
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Исследование бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE показало, что 74,7% казахстанцев обеспокоены ростом цен на продукты питания за последние полгода, сообщает пресс-служба бюро.
Из них 51,1% крайне обеспокоены и 23,6% скорее обеспокоены. Вместе с тем 16,5% не очень обеспокоены, и только 6,9% респондентов рост цен совсем не беспокоит. Одним из наиболее тревожных индикаторов потребительских настроений стала вынужденная экономия казахстанцев", - заявили в пресс-службе.
Согласно данным опроса, 62% из-за высокой стоимости стали реже покупать мясо, а также овощи и фрукты (24,5%), рыбу (20,5%), молочные продукты (16,9%), хлеб и мучные изделия (12,1%), колбасные изделия (11,2%), сладости и напитки (10,9%).
Но 24,1% респондентов по-прежнему не экономят на еде и покупают привычные продукты", - добавили в бюро.
Напомним, до 12,9% выросла годовая инфляция в сентябре в Казахстане. Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания.
Ранее, выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы.
Тем временем реальная заработная плата казахстанцев снизилась. Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
10.10.2025, 09:45Обновлены условия въезда казахстанцев в Египет, Латвию, Мексику и Россию 10.10.2025, 10:2743431На портале электронного правительства eGov.kz изменился порядок авторизации 10.10.2025, 12:0134851Нацбанк повысил базовую ставку до 18% 10.10.2025, 14:16Центр прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций в СНГ предложил создать Токаев29796Центр прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций в СНГ предложил создать Токаев 10.10.2025, 13:4428816Казахстан вводит временный запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец 05.10.2025, 17:02315666Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти в ноябре 06.10.2025, 13:16258791Казахстану в 2,5 раза необходимо увеличить приток инвестиций для удвоения ВВП 06.10.2025, 14:05257991Холдинг "Байтерек" изменил стратегию развития после госаудита 04.10.2025, 11:28255071Правительство РК отказалось от предложения проводить техосмотр авто раз в три года 04.10.2025, 10:43249661Раздельные ценники на реализуемый в рассрочку и оплачиваемый сразу товар вводят в Казахстане 30.09.2025, 22:35462671Большие гастроли: Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество 01.10.2025, 16:31451111За нарушения пожарной безопасности казахстанцам выписали штрафы на более чем 87 млн тенге 01.10.2025, 17:10Проблемы приобретают массовый характер - мажилисмен потребовал проверить на причастность к преступным схемам менеджеров банков448461Проблемы приобретают массовый характер - мажилисмен потребовал проверить на причастность к преступным схемам менеджеров банков 02.10.2025, 17:15446491АФМ разыскивает троих подозреваемых по делу о выводе свыше 46 млрд тенге из ЕНПФ 17.09.2025, 18:05441466В Казахстане уделяется особое внимание развитию тюркологии - Токаев
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?