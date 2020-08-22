Нацбанк выпустил коллекционные монеты к 25-летию Ассамблеи народа Казахстана

Алматы. 21 августа. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты "QAZAQSTAN HALQY ASSAMBLEIASY" из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге, передает Kazakhstan Today.

Выпуск монет приурочен к 25-летию Ассамблеи народа Казахстана, сообщили в пресс-службе НБ РК.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен государственный герб Республики Казахстан. Слева и справа - элементы национального орнамента. В нижней части монеты из нейзильбера - надпись "100 TENGE", на монете из мельхиора - надпись "200 TENGE". По окружности находится надпись "QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI - NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN".

На оборотной стороне (реверсе) монет на фоне лучей солнца расположена орнаментальная карта с надписью "25", обозначающая юбилейную дату события. Под изображением - надпись "1995-2020", обозначающая год основания и юбилейную дату, а также год чеканки. В нижней части - элемент государственного флага. По окружности - надписи "QAZAQSTAN HALQY ASSAMBLEIASY" и "АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА".

Монеты качеством "proof-like" изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 граммов, диаметром 33 миллиметра, номиналом 200 тенге, тиражом 3000 штук.

Монеты качеством "uncirculated" изготовлены из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамма, диаметром 31 миллиметр, номиналом 100 тенге, тиражом 50 000 штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Коллекционные монеты номиналом 200 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан", - отметили в пресс-службе НБ РК.

Также сообщается, что монеты из сплава мельхиор выпускаются в сувенирной упаковке.

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