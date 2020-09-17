Научную деятельность расширят в Ботаническом саду Алматы

Алматы. 16 сентября. Kazakhstan Today - Институт ботаники и фитоинтродукции после реконструкции Ботанического сада Алматы намерен расширить научную деятельность, передает Kazakhstan Today.

Мы расширяем научную деятельность, в частности, проведем интродукционный анализ порядка 500 новых таксонов, высаженных в рамках реконструкции, чтобы выявить перспективные формы, сорта и виды для озеленения Алматы и других городов страны. Будем проводить испытания новых древесно-кустарниковых пород, многолетников, создавать опытные питомники по разработке технологий ускоренного размножения", - рассказала директор Института ботаники и фитоинтродукции Гульнара Ситпаева.

Также, по ее словам, Институт планирует создать биотехнологическую лабораторию, проводить молекулярно-генетические исследования и паспортизацию имеющейся в ботаническом саду флоры, составить методические рекомендации по посадке растений и многое другое.

Кроме того, в саду хотят проводить ярмарки растений, экскурсии, мастер-классы, а также организовать музыкальные вечера под открытым небом и художественные выставки. Для поддержания порядка и общественной безопасности в саду увеличен штат охраны и административного персонала павильонов.

Как проинформировали в Фонде Булата Утемуратова, за три месяца с момента открытия Ботанического сада после реконструкции его посетили свыше 210 тыс. человек. по данным Фонда, за весь 2017 год, который был пиковым по посещаемости за предыдущее десятилетие, сад принял около 50 тыс. человек.

Очень надеемся на то, что гости будут учитывать статус особо охраняемой природной территории и бережно относиться к саду", - отметил директор Фонда Марат Айтмагамбетов.

Проект реконструкции Ботанического сада Алматы был инициирован в 2018 году Фондом Булата Утемуратова по запросу Института ботаники и фитоинтродукции. Его общая стоимость составила $15 млн. В рамках реконструкции в саду высажено 174,3 тыс. новых растений, включая редкие виды и эксклюзивные сорта: более 1300 новых деревьев (разные сорта сосны, туи, вишни, яблони, груши, сливы, дуба, клёна, березы, липы), 40 тыс. кустов, 130 тыс. злаков и многолетников, 3 тыс. роз. Восстановлена система орошения и полива. Кардинально пересмотрены открытые зоны сада, возведены три новых входных павильона с электронными системами билетирования. Обновлен северный партер с "сухим" фонтаном и водоемом с водными растениями, по контуру высажены сакуры и цветы. По всей территории Ботанического сада обновлены дороги, их общая площадь превысила 50 тыс. квадратных метров. Установлены 250 новых скамеек, 1500 фонарей, а также 130 камер видеонаблюдения.

Еще одним местом притяжения стал пруд у начала главной аллеи, в нем обитают лебеди и японские карпы-кои, 180 изначальных экземпляров которых уже отнерестились несколько раз и теперь вместе с потомством составляют большую колонию.

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