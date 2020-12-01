Назначен заместитель прокурора Акмолинской области

Кокшетау. 30 ноября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области назначен заместитель прокурора, передает Kazakhstan Today.

Приказом генерального прокурора Республики Казахстан заместителем прокурора Акмолинской области назначен Бекжан Ермуханбетулы.

Ермуханбетулы Бекжан родился в 1978 году. Окончил Костанайскую высшую школу МВД РК, магистратуру Карагандинского юридического института МВД РК имени Б. Бейсенова по специальностям "правоохранительная деятельность", "правоведение". Службу начал в органах внутренних дел Костанайской области в 1997 году. В органах прокуратуры с 2010 года. До настоящего назначения занимал должность старшего помощника генерального прокурора Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Классный чин - старший советник юстиции. Награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі ушін", сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области.

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