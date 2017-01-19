Астана. 18 января. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на юге республики местами ожидаются небольшие осадки, сообщает "Казгидромет".

Местами прогнозируется туман, на юге гололед, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Жамбылской области ожидаются местами туман, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, ночью Алматинской областях местами туман, в Южно-Казахстанской, днем Кызылординской областях местами ожидается гололед.

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