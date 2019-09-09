Неустойчивая погода с дождем и ветром сохранится в воскресенье на большей территории Казахстана

Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с дождем и ветром сохранится в воскресенье на большей части территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По-прежнему, на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - местами ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, шквал, туман, возможен град. Лишь на западе сохраняется погода без осадков", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман, в Карагандинской области - возможен град.

Днем в Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается гроза, ветер до 15-20 метров в секунду, шквал, в Жамбылской области местами - возможен град. Днем в Туркестанской области - местами гроза, ветер до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в Туркестанской, Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, местами в Карагандинской, на юге Актюбинской, в отдельных районах Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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