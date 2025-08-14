13.08.2025, 12:14 64506
Незаконно захваченный земельный участок сада в Алматы удалось вернуть в госсобственность
Рассказать друзьям
Алматы. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы зеленый уголок на пересечении улиц Карасай батыра и Нурмакова, который был самовольно огорожен, успешно возвращен в государственную собственность, рассказали в пресс-службе партии AMANAT.
В партии рассказали, что ранее на этом месте находился небольшой сад, за которым многие годы следили местные жители. Кроме того, под ним проходили сети электро- и теплоснабжения. Однако после установки металлического забора доступ туда был перекрыт, а деревья начали вырубать. Местные жители написали множество обращений с жалобами в различные государственные органы.
В марте этого года произошел самозахват земельного участка. Мы обратились в районный акимат, департамент по управлению земельными ресурсами и в партию AMANAT. Здесь хотели возвести двухэтажное офисное здание, но тут офис никак не уместился бы (...) Мы все документы аннулировали, пошли в суд, выиграли его, и по решению суда забор снесли", - сказала местная жительница.
Алмалинский районный суд постановил вернуть участок площадью 0,0080 га (80 кв. м) в собственность государства. Несмотря на то что владелец ограждения обязался демонтировать его самостоятельно, решение суда так и не было исполнено, и забор пришлось сносить принудительно.
Предприниматель планировал построить здесь двухэтажное офисное здание. Без разрешения он срубил двадцать деревьев", - отметил депутат городского маслихата, заместитель председателя Алматинской городской комиссии "Жер аманаты" Бакытбек Жумабаев.
В пресс-службе партии отметили, что комиссии "Жер аманаты" удалось вернуть в госсобственность десятки участков, восстановить яблоневый сад площадью 5 га в урочище Бутаковка, возвратить земли, ранее находившиеся в пользовании Казахского национального университета имени аль-Фараби и так далее.
Напомним, в 2024 году жителей Алматы возмутил захват "зеленой зоны" - земли общего пользования, расположенной на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Розыбакиева. Зеленую зону незаконно оградили высоким строительным забором. Газон, деревья и цветники оказались на грани уничтожения. Горожане напомнили, что создание зеленой зоны велось по проекту возведения автомобильной развязки в 2014 году. Чтобы произвести озеленение участка зеленой зоны, были выкуплены и снесены дома, выделены миллиарды тенге.
В 2023 году Антикор выявил, что должностные лица акимата Алматы меняли целевое назначение земель на свое усмотрение. К примеру, вместо дачных участков возводились МЖК. Причиной такой практики назвали региональный план реализации градостроительных регламентов застройки, который противоречит нормам Земельного кодекса.
В 2007 году в Алматы местный исполнительный орган незаконно передал юридическому лицу право частной собственности на участок парка "Южный". Там застройщик планировал возвести очередной ЖК. И только в 2024 году факт незаконности сделки был подтвержден в суде. 2,8 га земель парка были возвращены городу.
новости по теме
14.08.2025, 09:22 8356
В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей
Член мониторинговых групп при акимате совместно с сообщницей предлагала предпринимателям за вознаграждение "урегулировать" результаты проверок
Рассказать друзьям
Кызылорда. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении более 88 млн тенге у предпринимателей, оказывающих услуги через платформу "Даму Бала", предназначенных для поддержки детского спорта и творчества, сообщили в пресс-службе АФМ.
Расследование проводил департамент АФМ по Кызылординской области.
Следствием установлено, что одна из участниц, входившая в состав мониторинговых групп при акимате, используя свое служебное положение, совместно с сообщницей предлагала предпринимателям за вознаграждение "урегулировать" результаты проверок. В результате ими получено более 88 млн тенге, часть из которых направлена на приобретение коттеджа и автомашины. С санкции суда на указанное имущество наложен арест", - проинформировали в АФМ.
Приговором суда она признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества. Ее сообщница приговорена к 5 годам лишения свободы условно.
Приговор в законную силу не вступил.
13.08.2025, 18:37 42666
Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет немного дороже. Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?"
21% участников опроса ответили: "Да", 55% выбрали ответ: "Нет", 17% - "Возможно", 5% считают, что им не нужен интернет, и 2% ответили: "Мне все равно".
Напомним, 12 июня 2025 года Министерство цифрового развития и компания Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство Республики Казахстан при оказании услуг.
Технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения.
Сегодня в Казахстане запустили спутниковый интернет. Компания Starlink официально начала предоставление услуг. Актуальные тарифы, условия подключения и дополнительную информацию можно найти на официальном сайте компании SpaceX.
Между тем в Алматинской области состоялся тестовый запуск спутникового интернета китайской компании Shanghai SpaceSail. Испытания прошли при участии специалистов компании, прибывших в Казахстан для демонстрации технологии. В ходе испытаний зафиксирована скорость подключения до 200 Мбит/с, что подтверждает высокий потенциал технологии.
Как пояснили в Минцифры журналисту Kazakhstan Today, до полноценного запуска компания должна выполнить ряд обязательных требований к информационной безопасности и технической интеграции.
Что касается стоимости подключения для населения и организаций, конкретные параметры будут обсуждаться после запуска полноценной коммерческой фазы", - добавили в пресс-службе.
13.08.2025, 18:18 46391
Двухэтажное здание сносят в центре Алматы
Фото: акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Двухэтажное здание, расположенное на улице Курмангазы, сносят в городе Алматы, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Демонтаж объекта начат накануне собственником во исполнение решения суда", - информирует акимат со ссылкой на управление градостроительного контроля мегаполиса.
Как уточнили в пресс-службе, в ходе внеплановой проверки было установлено, что собственник возводил постройку при отсутствии полного пакета разрешительных документов.
Ранее сообщалось, что в Алматы сносят ряд возведенных без разрешительных документов коммерческих точек на улице Жарокова.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
13.08.2025, 17:30 49281
В Казахстане упростили миграционные правила для иностранных туристов
Иностранцам, находящимся в Казахстане до 30 суток, временная регистрация не нужна
Рассказать друзьям
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане упростили миграционные правила и меры безопасности для иностранных туристов, сообщает региональная служба коммуникаций Восточно-Казахстанской области.
Иностранцам, пребывающим в Казахстане до 30 суток, не требуется временная регистрация. При нахождении свыше 30 дней оформляется разрешение на временное проживание, которое в течение 3 рабочих дней оформляет принимающая сторона через визово-миграционный портал с использованием ЭЦП. За нарушение сроков предусмотрена административная ответственность", - говорится в сообщении.
Также для повышения безопасности туристов внедрены туристические карты с QR-кодом, ведущим на портал SAFETRAVEL.KZ. Подчеркивается, что портал доступен на казахском, русском, английском и китайском языках.
Иностранцы, желающие остаться на ПМЖ, подают соответствующие документы, а затем могут оформить гражданство Республики Казахстан. Граждане РК, получившие гражданство другого государства, обязаны в течение 30 дней сдать паспорт и зарегистрировать утрату гражданства. Регистрация по месту жительства остается обязательной для всех граждан РК", - добавили в службе коммуникаций.
Ранее сообщалось, что иностранцы смогут открывать бизнес в Казахстане без посещения страны.
13.08.2025, 15:35 52776
Тысячи дефектов выявили на трассах Жамбылской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Тараз. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - За семь месяцев сотрудники полиции обнаружили почти 9500 дефектов на трассах Жамбылской области, сообщает Polisia.kz.
В ходе проверок на дорогах области обнаружили 9494 дефекта разного типа - от поврежденной разметки до несоответствия техническим стандартам инфраструктуры. По итогам обследований дорожные службы получили 2111 предписаний об устранении нарушений", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул начальник отдела дорожно-технической инспекции УАП ДП Жамбылской области Азамат Бакытулы, качество дорог напрямую влияет на безопасность на дорогах.
Мы фиксируем все нарушения и оперативно их устраняем. При этом не только выдаем предписания - за несоблюдение безопасности дорожного движения должностные лица несут ответственность. Безопасность людей для нас превыше всего. Чтобы исправить обнаруженные недочеты, мы направили 1084 письма в нужные организации. Контроль за выполнением предписаний ведется в обычном режиме", - добавил он.
Стоит отметить, что в Китае одним из секретов быстрого и качественного строительства дорог является то, что в данном процессе изначально задействуются деньги подрядчика. Хотя власти следят за укладкой, сумма, вложенная строительной компанией, вернется к ней только после того, как все работы будут закончены. Причем сумма эта также указывается в договоре - ни больше ни меньше. На таких условиях подрядчик заинтересован выполнить заказ как можно быстрее и качественнее, так как срок гарантии составляет 25 лет. Поэтому в этот период на все ремонтные работы компания выкладывает деньги из собственного кармана.
Ранее в МВД Казахстана рассказали, кого наказали за плохие дороги в стране.
Жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Прошлой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
Также на прошлой неделе на улице Исиналиева сняли асфальт с тротуаров и проезжей части, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало ремонта. Сегодня в акимате мегаполиса назвали причину.
Между тем в городе, и в частности в Бостандыкском районе, есть участки дорог большой протяженностью, представляющие из себя полосу препятствий с как попало восстановленным покрытием после "знаменитых" полугодовых ремонтов трубопроводов, замены арыков на подземные трубы или бордюров и другого "благоустройства", организованного городскими властями. Один из ярких примеров - бульвар Бухар жырау и многие другие большие и малые улицы, о проблемах которых годами сетуют горожане.
12.08.2025, 16:40 113301
Положения об упущенной выгоде и счета за неоказанные услуги: в Алматинской области нашли признаки нарушений у газовой компании
Получение оплаты за неоказанные услуги нарушает принципы добросовестной хозяйственной деятельности
Рассказать друзьям
Конаев. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в действиях компании "Газовые сети Капшагайского региона" выявили признаки нарушения законодательства о защите конкуренции, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Товарищество при заключении договоров розничной реализации товарного газа с коммунально-бытовыми и промышленными потребителями включало условие о возмещении 10% от стоимости невыбранного объема газа в случае недовыбора или отказа от потребления по истечении месяца поставки. Такие положения не предусмотрены Законом Республики Казахстан "О газе и газоснабжении" и правилами реализации газа", - заявили в агентстве.
Также сообщается, что в рамках анализа выявлено, что товарищество не в полной мере осуществляло обязательное ежегодное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, несмотря на наличие заключенных договоров, однако счета за указанные услуги выставлялись вне зависимости от их фактического исполнения.
Получение оплаты за неоказанные услуги нарушает принципы добросовестной хозяйственной деятельности и снижает заинтересованность поставщика в исполнении договорных обязательств", - пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что по результатам анализа в адрес товарищества направлено уведомление о необходимости:
- исключить из договоров положения об упущенной выгоде при недовыборе газа;
- прекратить выставление счетов за фактически неоказанные обязательные услуги ВДГО.
Уведомление департамента исполнено товариществом в полном объеме", - добавили в пресс-службе.
Ранее АО "Алматинские электрические станции" было оштрафовано за нарушение антимонопольного законодательства. Положения об упущенной выгоде и счета за неоказанные услуги: в Алматинской области в действиях газовой компании нашли признаки нарушения законодательства
11.08.2025, 20:05 183296
В Алматы могут появиться зоны с платным въездом
Рассказать друзьям
Алматы. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На портале "Открытые НПА" опубликован документ "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы".
В частности, предлагается организовать зоны с низким уровнем выбросов, доступ к которым будет платным, а также рассматривается возможность запрета запуска пиротехники.
Настоящие правила являются частью специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха города Алматы и Алматинской агломерации, восполняющих пробелы экологического регулирования в отношении стационарных источников III категории, передвижных источников и иных объектов, указанных в специальных экологических требованиях в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы в соответствии с приложением 2 к решению маслихата города Алматы "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы", - говорится в таблице с кратким содержанием документа.
Документ разработан управлением экологии и окружающей среды и доступен для публичного обсуждения до 20 августа.
Напомним, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Транспортный коллапс стал привычным явлением в городе в часы пик, во время осадков, а также во время ремонта дорог. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Недавно президент поручил ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города.
11.08.2025, 15:15 190666
Площадь применения водосберегающих технологий в Казахстане достигла почти 600 тысяч га
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Площадь применения водосберегающих технологий в Республике Казахстан достигла порядка 580 тысяч га, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации страны.
В результате в 2024 году водосберегающие технологии были внедрены на площади 158 тысяч га. Из них на южные регионы пришлось около 130 тысяч га. А общая площадь применения водосберегающих технологий достигла 470,2 тысячи га. С начала текущего года общая площадь применения водосберегающих технологий в Казахстане достигла порядка 580 тысяч га", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, ведомство с 50% до 80% увеличило долю возмещения затрат для фермеров на приобретение и установку водосберегающих технологий и бурение скважин при подведении инфраструктуры. Также введены дифференцированные субсидии на поливную воду в зависимости от стоимости тарифа.
С использованием водосберегающих технологий размер субсидий вырастет с 60% до 85%, без - снизится с 50-75% до 30-55% в зависимости от тарифа", - пояснили в министерстве.
Помимо этого, отменено требование, по которому субсидии на приобретение лазерного планировщика выплачивались только хозяйствам с посевной площадью не менее 200 га.
Лазерное планирование способствует равномерному распределению воды по всей площади участка, что позволяет сэкономить до 30% поливной воды. Это особенно актуально для засушливых регионов. Данная технология активно применяется на рисовых полях страны", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что потери воды на ирригационных сетях снизились до 193 млн кубометров в год.
Читаемое
14.08.2025, 09:13В Казахстане создан штаб по борьбе с наркоманией и наркопреступностью 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей6846В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 14.08.2025, 10:023336Пожар произошел в здании акимата Абайского района Шымкента 14.08.2025, 08:302716Казахстан откажется от пороговых цен на социально значимые продовольственные товары с нового года 14.08.2025, 11:22921Упавшая ветка дерева убила женщину в Алматы: в акимате прокомментировали несчастный случай 07.08.2025, 16:39371171Предельный размер налоговой задолженности могут ввести в Казахстане 07.08.2025, 12:59369961Тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20-30% в Казахстане - МНЭ 07.08.2025, 10:41364616Казахстан продлил запрет на вывоз бычков 08.08.2025, 13:58363686Казахстанская АЭС будет работать на отечественном ядерном топливе 08.08.2025, 17:13355136В Казахстане подорожали бензин АИ-92 и дизтопливо 16.07.2025, 12:26421446Казахстан и Китай запустят завод по производству карбамида в Актюбинской области 16.07.2025, 19:25411161Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы 16.07.2025, 18:34408531В Алматы продолжается замена асфальта на улицах с хорошим покрытием 16.07.2025, 17:59389236В Алматы женщина получила перелом после встречи с Амантай-кажи 05.08.2025, 16:11376281Фермеры из Казахстана смогут экспортировать убойный скот в Ирак
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?