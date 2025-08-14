Незаконно захваченный земельный участок сада в Алматы удалось вернуть в госсобственность

При этом 21% респондентов выразили готовность платить больше

Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет, передает корреспондент агентства.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет немного дороже. Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?"





21% участников опроса ответили: "Да", 55% выбрали ответ: "Нет", 17% - "Возможно", 5% считают, что им не нужен интернет, и 2% ответили: "Мне все равно".





Напомним, 12 июня 2025 года Министерство цифрового развития и компания Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство Республики Казахстан при оказании услуг.





Технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения.





Сегодня в Казахстане запустили спутниковый интернет. Компания Starlink официально начала предоставление услуг. Актуальные тарифы, условия подключения и дополнительную информацию можно найти на официальном сайте компании SpaceX.





Между тем в Алматинской области состоялся тестовый запуск спутникового интернета китайской компании Shanghai SpaceSail. Испытания прошли при участии специалистов компании, прибывших в Казахстан для демонстрации технологии. В ходе испытаний зафиксирована скорость подключения до 200 Мбит/с, что подтверждает высокий потенциал технологии.





Как пояснили в Минцифры журналисту Kazakhstan Today, до полноценного запуска компания должна выполнить ряд обязательных требований к информационной безопасности и технической интеграции.





Что касается стоимости подключения для населения и организаций, конкретные параметры будут обсуждаться после запуска полноценной коммерческой фазы", - добавили в пресс-службе.