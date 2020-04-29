Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - Партия Nur Otan усилит мониторинг наличия и качества продовольственных товаров, передает Kazakhstan Today.

Дорогие друзья! Вчера глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление, обозначив ключевые направления текущей социальной и экономической повестки, посткризисного развития государства. Учитывая абсолютный приоритет жизни и здоровья наших граждан, режим чрезвычайного положения продлен до 11 мая. Президент подчеркнул, что в этих непростых условиях поддержка будет оказана всем нуждающимся. Так, уже сегодня более 4 млн человек получили прямую финансовую помощь, свыше 570 тысяч - продуктовые наборы. В целом продуктовыми корзинами будет обеспечено 1,1 млн человек, а 1,6 млн граждан получат отсрочку по коммунальным платежам", - написал первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что глава государства высоко оценил работу нуротановцев, активистов и волонтеров.

Жасотановцы доставили 90 тысячам нуждающихся семей продуктовые наборы, антисептические средства. Еще 100 тысяч семей обеспечены бесплатными масками в столице, городах Алматы и Шымкент. Одновременно учрежденный по инициативе Елбасы фонд Birgemiz выплатил 330 тысячам нуждающихся семей единовременную помощь в 50 тысяч тенге. Сегодня-завтра будет охвачено еще свыше 30 тысяч семей", - написал Байбек.

По его словам, в канун 75-летия Великой Победы выплаты по 50 тысяч тенге из фонда Birgemiz также получили 40 тысяч участников, инвалидов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Продуктовые корзины и средства индивидуальной защиты доставлены более 800 ветеранам и 8 тысячам тружеников тыла. Работа по поддержке ветеранов будет продолжена.

24 апреля Первый Президент страны - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев на заседании Совета безопасности сказал о важности принятия в посткоронавирусный период решительных мер по оздоровлению экономики, акцентированной поддержке бизнеса, прежде всего МСБ. До 11 мая планируется подготовить комплексный план по восстановлению экономического роста. Правительство приступило к формированию Реестра компаний для государственной поддержки, куда, по поручению президента, должны войти действительно важные и системообразующие предприятия. Партия Nur Otan уже подключилась к этой работе. Считаем, что в первую очередь необходимо поддержать предприятия обрабатывающих отраслей с высокой долей казахстанского содержания и большим количеством работников. При этом для предприятий должны быть установлены конкретные целевые индикаторы в рамках "экономики простых вещей", снижения импортозависимости. Также в своём заявлении президент отметил важность мониторинга наличия и качества продовольственных товаров, обеспечения продовольственной безопасности страны. В этой связи партия Nur Otan усилит работу своих региональных и районных филиалов", - напомнил первый заместитель председателя партии.

Он подчеркнул, что эффективность и прозрачность расходования средств, направленных на поддержку граждан и бизнеса (почти 6 триллионов тенге), будет также на общественном контроле партии Nur Otan.

Нашей стране предстоит серьёзная работа по восстановлению экономики, возвращению граждан к нормальной жизни. Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности. Партия Nur Otan, как ведущая политическая сила страны, направит на это все имеющиеся ресурсы", - резюмировал Байбек.

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