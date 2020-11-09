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Нурлан Ногаев: Внутренний рынок должен равномерно обеспечиваться дорожным битумом

08.11.2020 8533
Нурлан Ногаев: Внутренний рынок должен равномерно обеспечиваться дорожным битумом
Актау. 8 ноября. Kazakhstan Today - В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область министр энергетики РК Нурлан Ногаев ознакомился с работой завода по производству битума ТОО "СП Caspi Bitum", передает Kazakhstan Today.
 
Как рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана, ТОО "СП "CASPI BITUM", это первое предприятие, построенное за счет инвестиций и успешно реализованное в Мангистауской области в рамках проекта государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 годы с целью обеспечения внутреннего рынка дорожным битумом.
 
Нефть поставляется с месторождения Каражанбас, которая по техническим характеристикам является оптимальным сырьем для производства дорожных битумов.
 
С 2014 по 2019 годы на предприятии было произведено 1,590 тыс. тонн дорожного битума. В ходе осмотра предприятия Нурлан Ногаев рассказал о мерах, предпринимаемых Министерством энергетики для улучшения работы производителей дорожного битума.
 

Нередки случаи, когда из-за позднего проведения государственных закупок дорожные строители начинают массово приобретать битум у производителей в весенние и летние месяцы, создавая тем самым высокий спрос, что, в свою очередь, влияет на стоимость продукта, ценообразование которого регулируется рыночными отношениями продавца и покупателя, - отметил министр энергетики. – Из-за этого во время строительного сезона цена на битум вырастает, а в зимние месяцы спрос и цена на него минимальные. Обеспечение битумом дорожных строителей должно быть равномерным и идти на протяжении всего года - это снизит цену продукта, а также благотворно скажется на технологических процессах производителей дорожного битума".

 

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