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О погоде в Казахстане в выходные дни рассказали синоптики

05.03.2021 18928
О погоде в Казахстане в выходные дни рассказали синоптики
Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток - 6-8 марта 2021 года, передает Kazakhstan Today.
 
По информации синоптиков, теплая весенняя погода пока откладывается.
 

В связи с выходом на территорию Казахстана серии ненастных североатлантических циклонов в ближайшие дни ожидаются быстрые смены тёплых и холодных воздушных масс. Они станут причиной сильных колебаний температуры воздуха и атмосферного давления. Местами ожидаются осадки (снег, дождь), туман, гололед, низовая метель, усиление ветра", - сообщили в РГП "Казгидромет". 

 
 

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