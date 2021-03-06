О погоде в Казахстане в выходные дни рассказали синоптики

По информации синоптиков, теплая весенняя погода пока откладывается.
В связи с выходом на территорию Казахстана серии ненастных североатлантических циклонов в ближайшие дни ожидаются быстрые смены тёплых и холодных воздушных масс. Они станут причиной сильных колебаний температуры воздуха и атмосферного давления. Местами ожидаются осадки (снег, дождь), туман, гололед, низовая метель, усиление ветра", - сообщили в РГП "Казгидромет".
Как сообщалось ранее, сегодня в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки.
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