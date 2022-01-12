О ситуации в Алматы и Нур-Султане

АЛМАТЫ. 6 ЯНВАРЯ - В Нур-Султане взяли под усиленную охрану все административные здания, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на главу департамента полиции. Около дома правительства в Нур-Султане - усиление, у столичного аэропорта - БТР, военные и полицейские с огнестрельным оружием, на дорогах - много автобусов, люди едут на работу.

По периметру аэропорта Нур-Султана утром 6 января выставили оцепление, стоит бронетехника. Рейсы отменены до 12 часов. Сообщается, что пассажиры рейса Костанай - Алматы так и не смогли вылететь и всю ночь провели в аэропорту.

Через полчаса после взлета пилот объявил по громкой связи, что мы будем садиться в Нур-Султане, потому что аэропорт Алматы не принимает рейсы", - рассказала одна из пассажирок.

Многие разъехались к родственникам и знакомым. В аэропорту сейчас остаются несколько десятков пассажиров этого рейса.

Второй день из-за отсутствия интернета в магазинах нет безналичного расчета.

У отделения Халык банка в Нур-Султане - большая очередь. Люди массово снимают там деньги, поскольку другие банки закрыты. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Тех, кто не может оплатить за проезд из-за перебоев с интернетом, не высаживают из автобусов, сообщила корреспонденту Sputnik Казахстан пресс-секретарь компании City Transportation Systems Науат Азанбаева.





Напомним, сегодня Нацбанк временно приостановил работу всех банков второго уровня, а также фондовой биржи в связи с проведением контртеррористической операции в Алматы, а также отсутствием Интернета.

В столице Казахстана все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу города. Из торговых центров открыт "Керуен".

В полдень ожидается выступление коменданта Ержана Саденова.

Вечером запланировано выступление акима Нур-Султана Алтая Кульгинова на государственных телеканалах "Хабар 24" и "Казахстан".

Между тем, в Алматы проводится операция по зачистке города от погромщиков и мародеров, передает корреспондент Sputnik Казахстан

Ранее сообщалось, что на площади Республики военные и силовики взяли в кольцо около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков.

Однако, как сообщает Sputnik Казахстан, спустя несколько минут абсолютно все военнослужащие покинули место события. Как минимум двое погромщиков остаются на баррикадах махать флагами. Никакого оцепления военные не оставили. Что еще происходит на площади, невозможно разглядеть из-за тумана.

В городе стоит стойкий запах гари. Разграблено множество магазинов, витрины разбиты, светофоры выдраны с корнем.