Около десяти человек пострадали в результате землетрясения в Алматы

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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате землетрясения в Алматы по состоянию на 03.00 23 января пострадало 8 человек.





Все они сразу же были доставлены в стационары города. Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со 2-го и 3-го этажей жилых домов. Двое пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован", - сообщили в управлении здравоохранения Алматы.





По данным ведомства, пятеро получили травмы, выбегая из дома. После оказания всей необходимой медицинской помощи они отправлены на амбулаторное лечение.





Напомним, жители Алматы в 00.09 ощутили подземные толчки силой 5 баллов





По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, эпицентр землетрясения был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда MPV 6,7. Землетрясение ощущалось по шкале МSК-64 в Алматы силой 5 баллов, в Шымкенте - 2 балла.





В 00.42 зарегистрировано еще одно ощутимое землетрясение магнитудой 5,5 в 251 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. В Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла по шкале МSК-64.





Ночью была зафиксирована серия афтершоков.