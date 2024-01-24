23.01.2024, 08:27 58546
Около десяти человек пострадали в результате землетрясения в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате землетрясения в Алматы по состоянию на 03.00 23 января пострадало 8 человек.
Все они сразу же были доставлены в стационары города. Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со 2-го и 3-го этажей жилых домов. Двое пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован", - сообщили в управлении здравоохранения Алматы.
По данным ведомства, пятеро получили травмы, выбегая из дома. После оказания всей необходимой медицинской помощи они отправлены на амбулаторное лечение.
Напомним, жители Алматы в 00.09 ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, эпицентр землетрясения был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда MPV 6,7. Землетрясение ощущалось по шкале МSК-64 в Алматы силой 5 баллов, в Шымкенте - 2 балла.
В 00.42 зарегистрировано еще одно ощутимое землетрясение магнитудой 5,5 в 251 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. В Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла по шкале МSК-64.
Ночью была зафиксирована серия афтершоков.
новости по теме
23.01.2024, 13:15 45376
Ветерана войны поздравили со столетним юбилеем военнослужащие ВС
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Караганда. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие Вооруженных сил поздравили ветерана войны Анну Котову со столетним юбилеем, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
Поздравить ветерана Великой Отечественной войны Анну Котову в день ее рождения пришли представители карагандинских местных органов военного управления и воспитанники детско-юношеского движения "Жас сарбаз".
Долгожительница проживает в райцентре Осакаровского района Карагандинской области.
В 1943 году в возрасте 18 лет из Воронежской области Анна Котова была направлена в 65-й эвакуационный госпиталь 2-го Украинского фронта. Молоденькой медсестре пришлось разгружать поступавших раненых, помогать врачам при операциях, делать уколы и перевязки, раздавать лекарства, мыть полы, топить печку, стирать одежду. Благодаря ее чуткости, терпению и добросовестности выздоравливали даже самые безнадежные. Для многих тяжелораненых солдат она стала ангелом-хранителем", - сообщает пресс-служба ведомства.
Начальник отдела по делам обороны Осакаровского района майор Владимир Герега выразил Анне Никаноровне глубокое почтение и уважение за труд, стойкость и милосердие.
Ваш жизненный путь - пример истинного патриотизма, самоотверженности и жизнелюбия", - сказал Герега.
Демобилизовалась Анна Котова лишь через год после долгожданной победы. До самого выхода на заслуженный отдых в 1977 году Анна Никаноровна работала в учреждениях здравоохранения Осакаровки.
Приняв поздравления, она поблагодарила гостей за внимание и теплые слова.
Берегите и любите нашу Родину! Желаю всем только мира и благополучия", - напутствовала ветеран.
Ратный труд Анны Котовой отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков", знаком "Отличник санитарной службы".
23.01.2024, 11:15 50911
Сильных землетрясений в Алматы в ближайшие дни не ожидается - сейсмологи
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сильных землетрясений в Алматы в ближайшие дни не ожидается. Об этом сообщили в ходе заседания республиканского оперативного штаба под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова в Центре управления кризисными ситуациями.
По оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС, на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются", - сообщили в МЧС.
Согласно информации ГУ "Казселезащита", все посты по Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Жетысу переведены на учащенный режим наблюдения и передачи данных. Общее количество составляет 76 постов. По результатам проведенных обследований негативного воздействия землетрясение на селезащитные сооружения не оказало. В водном режиме изменений нет. Информации о сходе оползней и лавин не поступало. Проведение обследований продолжается.
Силы и средства Вооруженных сил РК находятся в пунктах постоянной дислокации.
Транспортная служба проинформировала о том, что аэропорт города Алматы функционирует в штатном режиме. В сложившейся ситуации дежурная смена действовала согласно плану по непредвиденным ситуациям.
Силы и средства службы охраны общественного порядка переведены на усиленный вариант несения службы.
Как сообщил на брифинге в Алматы директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК Даулет Сарсенбаев, после землетрясения на границе Кыргызстана и Китая было зафиксировано более 100 афтершоков. Жители Алматы ощутили не более пяти афтершоков.
Сколько может это (афтершоки. - Прим. редакции) продолжаться? К примеру возьмем прошлогодние события в Турции и Сирии - афтершоки происходят по сей день... По поводу, стоит ли ожидать более сильных, - нет. Я могу на 100% заявить, что сильных землетрясений у нас не будет и афтершоков сильных не будет. Они идут на угасание, затухание. Угрозы нет", - сказал Даулет Сарсенбаев.
По данным ДЧС города, в Алматы функционируют 843 сирены для оповещения населения при ЧС. Сирены запускаются при фиксировании сейсмостанциями колебаний магнитудой больше 5,5 и более.
23.01.2024, 07:00 61036
В школах и колледжах Алматы отменили занятия первой смены
Рассказать друзьям
Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Занятия первой смены в школах и колледжах Алматы отменены, сообщили в управлении образования города.
В связи с тем, что во всех школах, колледжах города всю ночь работали пункты приема населения, 23 января 2024 года занятия первой смены в школах и колледжах отменяются", - сказано в сообщении управления.
В ведомстве уточнили, что детские сады будут работать в штатном режиме.
Посещение детского сада - по желанию родителей", - добавили в пресс-службе.
Минувшей ночью в 00.09 жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Позже произошло повторное землетрясение силой в 2 балла. После этого сейсмологи зарегистрировали серию афтершоков.
22.01.2024, 21:23 80186
В Усть-Каменогорске уволили водителя автобуса, работавшего в маске из фильма "Крик"
Фото: скриншот
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Очевидцы распространили в соцсетях видео с водителем, который был за рулем в маске из фильма "Крик", сообщает YK-news.kz.
Горожане неоднозначно отнеслись к поступку водителя. Кто-то писал, что водителя общественного транспорта могут испугаться дети, также это может отвлечь других участников дорожного движения. Однако некоторые пользователи отметили, что водитель просто с юмором.
Однако в ТОО "Марат-М" не оценили шутку.
По данным перевозчика, данный водитель уволен за непристойное поведение", - сообщили в ТОО "Центр управления пассажирскими перевозками Усть-Каменогорска".
22.01.2024, 18:27 84686
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в связи с планово-профилактическими работами временно отключат телевидение и радио, сообщает пресс-служба акционерного общества "Казтелерадио".
Уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 24 января текущего года в период с 03.00 до 17.00", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что "Казтелерадио" в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
Напомним, в сентябре прошлого года из-за проблем со спутником KazSat в телерадиовещании произошел сбой.
22.01.2024, 15:27 90001
Нападение на водителя общественного транспорта в Алматы: в новых автобусах появится перегородка
Рассказать друзьям
Алматы. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новых автобусах, закупаемых в Алматы, будет предусмотрена перегородка между водителем и пассажирами, сообщил руководитель управления городской мобильности города Сагындык Телибаев.
Когда мы закупаем новые автобусы, мы уже предусматриваем перегородку между водителем и пассажирами", - рассказал глава управления.
Также рассматриваются технические возможности установки "тревожных кнопок".
Сейчас рассматриваем, если это будет возможно сделать, то, конечно, сделаем", - добавил Сагындык Телибаев.
Напомним, вечером 22 декабря близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Позже в Сети появилось видео избиения водителя. 25 декабря в полиции сообщили, что дебошир, ударивший женщину-водителя, арестован. Заведено уголовное дело.
22.01.2024, 15:18 90681
Казахстанцы не смогут купить железнодорожные билеты на март до начала февраля
Ведется штатная корректировка графика движения поездов с учетом запланированного объема ремонта ж/д пути на текущий год
Фото: КТЖ
Рассказать друзьям
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Продажа железнодорожных билетов на март будет открыта в начале февраля текущего года, сообщили в АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Как пояснили в пресс-службе компании, на данный момент ведется штатная корректировка графика движения поездов с учетом запланированного объема ремонта ж/д пути на текущий год.
При этом уточняется, что продажа билетов на пассажирские поезда на январь и февраль ведется в штатном режиме.
Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру 1433", - добавили в компании.
22.01.2024, 14:42 60181
Названия недобросовестных строительных компаний озвучили в акимате Карагандинской области
Застройщики возводят жилые комплексы, нарушая нормы архитектурно-строительного законодательства
Рассказать друзьям
Караганда. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте управления ГАСК Карагандинской области появился раздел "Проверь свой ЖК", где посетители могут посмотреть названия жилых комплексов и перечень застройщиков, которые не имеют полного пакета разрешительных документов, сообщили в акимате Карагандинской области.
В настоящее время в разделе отображен список 11 застройщиков, которые возводят жилые комплексы, нарушая нормы архитектурно-строительного законодательства. Это:
1. ЖК "Al-Farabi", улица Муканова, 55/2 (ТОО "T-K Building");
2. ЖК "Хан", улица Муканова, 19/2 (ТОО "TT INVEST-2022");
3. ЖК "Нура", улица Муканова, стр. 51/4 (ТОО "Satti Lux Stroy");
4. ЖК "Қарқаралы", улица Муканова, 51 (ТОО "Buildary");
5. МЖД, улица Муканова, 49р (ТОО "QazaqInvestStroy");
6. ЖК "Central Avenue", улица Гоголя, участок 34/5 (ТОО "RGB Group");
7. ЖК "Амадина", 137-й учётный квартал, 343 (ТОО "Sunrise");
8. МЖД, улица Карбышева, стр. 2/5 (Холодков В.К.);
9. ЖК "Бақытты отбасы", улица Гапеева, 4е (ТОО "KKK Бетон");
10. МЖД, переулок Ремесленный, участок 2 (Григорян Ш.Н.);
11. ЖК "Inju City" блоки 5, 6, 7, проспект Республики, 23 (ТОО "Orda Minerals").
ГАСК рекомендует проверять строящиеся жилищные комплексы на наличие пакета документов. Работает телефон горячей линии (8-7212) 43-22-43", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Астане восемь недобросовестных застройщиков лишились лицензий.
В Алматы в 2023 году выявлено более тысячи нарушений в строительстве. Лишены строительных лицензий восемь компаний.
Читаемое
23.01.2024, 10:10Премьер-министр РК дал ряд поручений после землетрясения в Алматы 23.01.2024, 10:4462491Генпрокуратура взяла на контроль расследование трагедии в Майкаине 23.01.2024, 01:2461321Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов 23.01.2024, 07:0060976В школах и колледжах Алматы отменили занятия первой смены 23.01.2024, 08:2758486Около десяти человек пострадали в результате землетрясения в Алматы 19.01.2024, 13:18141971Кайрат Рахимов возглавил ТОО "МАЭК" 19.01.2024, 17:11133036Папа римский поблагодарил Токаева за вклад в дело обеспечения мира и согласия 18.01.2024, 15:17132581В Казахстане на 40% за год выросла сумма выписанных штрафов за нарушение ПДД 17.01.2024, 20:01132361Мор лебедей в Мангистауской области: население призывают соблюдать меры предосторожности 18.01.2024, 21:05131286В Туркестанской области задержали троих иностранцев, находившихся в международном розыске 02.01.2024, 08:00224216Опрос КТ: свыше 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах 02.01.2024, 15:26197821На 17 участках республиканских трасс введено ограничение движения из-за непогоды 11.01.2024, 16:15196846"Казводхоз" проверят после замечаний Высшей аудиторской палаты 01.01.2024, 16:55195651Сколько будут платить казахстанцы за документы с 2024 года 11.01.2024, 15:10190651В Казахстане выявлено более 2,5 тысячи случаев незаконной добычи полезных ископаемых
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы возмущены самодеятельными работами частных стройкомпаний по прокладке сетей на дорогах общего пользования, в результате которых портится покрытие улиц и магистралей. Как вы относитесь к этим дорожным работам?