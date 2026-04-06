Опрос KT: 70% респондентов не поддерживают запрет на отопление домов углем и дровами в Алматы Эксклюзив КТ
Алматы. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов не поддерживают запрет на отопление домов углем и дровами в газифицированных районах Алматы, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?"
70% участников опроса ответили: "Нет, это ограничивает права и интересы алматинцев в пользовании частной собственностью", 17% выбрали ответ: "Да, это позволит еще больше увеличить количество авто в городе" и 13% - "Мне все равно".
Напомним, в Алматы с 30 декабря 2026 года в районах, где есть газ, запретят использовать твердое и жидкое топливо для отопления. Как ранее пояснили в акимате, этот запрет касается частных домов, бань и отдельных котельных, которые отапливают многоквартирные дома и имеют доступ к газу. Исключение делается только в чрезвычайных ситуациях - тогда можно использовать резервные источники тепла и энергии. Также требования касаются бизнеса: отопительные котлы должны быть оборудованы системами очистки выбросов, а техника на бензине и дизеле - соответствовать экологическим стандартам. При этом, в ведомстве уверяют, что сейчас почти весь частный сектор города - 99,6% - газифицирован. Новость стала одной из самых обсуждаемых в обществе. Под некоторыми постами СМИ, рассказывающими о планах по введению запрета, собралисьсотни сотни комментариев с неоднозначной реакцией.
Ранее начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы, который вступит в силу 9 января 2027 года. По его словам, реализация данной нормы сопряжена с рядом правовых вызовов, которые могут стать основанием для судебных исков.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.