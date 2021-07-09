Опубликованы новые правила пересечения границы РФ для казахстанцев

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - С 10 июля 2021 года для пересечения государственной границы с Российской Федерацией необходимо будет подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста COVID-19 через программу "Путешествую без COVID-19", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предварительно необходимо скачать приложение, затем выбрать ближайшую лабораторию из списка, представленного в приложении. После этого, сдав ПЦР-тест и получив результат, необходимо будет его загрузить в приложение в раздел "Тесты" путем сканирования QR-кода (код выдается лабораторией). При пересечении границы предъявить данный код сотрудникам пограничной службы", - рассказали в посольстве РК в России.

Согласно изменению в постановлении главного санитарного врача Российской Федерации, граждане государств-членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация) с 10 июля 2021 года при пересечении Государственной границы Российской Федерации должны подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР на COVID-19 (отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию Российской Федерации) с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

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