Осложнение паводковой обстановки возможно в Нур-Султане и шести областях - МВД

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - По информации вице-министра внутренних дел РК Юрия Ильина, в этом году существует вероятность осложнения паводковой обстановки в Нур-Султане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

Ильин сообщил, что к паводкам готовились с прошлой осени: построили и реконструировали 165 километров защитных дамб; провели берегоукрепление, дноуглубление и спрямление 375 километров русел паводкоопасных рек; устроили 156 километров водоотводных каналов; очистили 6 тыс. километров каналов и арыков и 17 тыс. водопропускных сооружений под автомобильными и железнодорожными мостами.

Чтобы не допустить подтоплений, из населенных пунктов вывезено более 11,5 млн кубометров снега, формируются запасы ГСМ (13,8 тыс. тонн), инертных материалов (157,6 тыс. тонн), мешкотары (940 тыс. штук) и взрывчатки (48 тонн).

Не предвещают серьезной паводковой обстановки территории Туркестанской и Кызылординской областей. Ледостав полностью сошел по Сырдарье и не представляет угрозу соответствующих образований и заторов. Наиболее сложная обстановка прогнозируется в Карагандинской области и прогнозируется на территории Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей . Предварительно мы начали проводить работу совместно с местными исполнительными органами по разрыхлению снежного покрова в руслах рек; проведены профилактические взрывные работы на территории Восточно-Казахстанской, частично на территории Карагандинской области. Запланированы работы на территории Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областей", - сказал Ильин на пресс-конференции в СЦК при президенте РК .

По его словам, более сложный снежный покров и ледовый состав наблюдаются на территории Северо-Казахстанской области, поэтому профилактические работы по разрыхлению ледяного покрова на реках будут проводить позже - к концу марта.

Ильин сообщил, что на случай эвакуации из районов возможного затопления подготовлено 1707 пунктов приема эвакуируемого населения, обновлены маршруты эвакуации и определен необходимый транспорт. Для жизнеобеспечения эвакуируемого населения акиматами подготовлены необходимые средства (палатки, кровати), созданы запасы продуктов питания и питьевой воды.

Для оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки созданы специальные группировки сил и средств органов внутренних дел общей численностью свыше 9 тыс. человек и 1730 единиц техники. Подготовлены резервные группы сил и средств территориальных подразделений КЧС и Национальной гвардии для дополнительной переброски на случай возможного осложнения паводковой обстановки в отдельных регионах, отметил вице-министр.

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