03.12.2023, 10:34 78206
Основатель inDrive Арсен Томский получил гражданство Казахстана
Фото: instagram/arsentomsky
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Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Арсен Томский стал гражданином Казахстана. Об этом написал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на своей странице в Facebook.
За последние годы Казахстан стал точкой притяжения для талантливых предпринимателей со всего мира. Они не только переезжают в Казахстан, но и привозят в нашу страну многих высококвалифицированных специалистов, экспертов и предпринимателей, которые активно внедряют свои идеи и технологии, а также переносят свои бизнес-активы и офисы. Одним из ярких примеров является Арсен Томский, основатель и СЕО inDrive, который сегодня официально объявил о получении гражданства Республики Казахстан", - сообщил Мусин.
По его словам, основой этого прогресса стал Astana Hub, международный технопарк, где созданы идеальные условия для комфортного ведения IT-бизнеса. Налоговые льготы, упрощенный визовый режим и современная инфраструктура призваны привлечь внимание мировых компаний и выдающихся IT-специалистов.
Всего за пять лет с момента запуска в 2018 году технопарк стал крупнейшим инновационным хабом Центральной Азии. Сегодня в нем зарегистрированы более 1300 прогрессивных IT-компаний, включая 378 компаний с иностранным участием.
Мы будем и дальше прилагать максимум усилий, чтобы продолжать создавать благоприятные условия для инвесторов и предпринимателей, в том числе упрощение миграционных процедур, делая Казахстан еще более привлекательным для международного бизнеса", - отметил министр.
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04.12.2023, 14:52 8591
Администрация штрафстоянки незаконно взимала плату с автовладельцев в Алматинской области
Специальные стоянки должны содержаться за счет местного бюджета и быть бесплатными для граждан
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Конаев. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматинской области пресекла незаконное взимание платы с участников административного производства за хранение автомобилей на специальных стоянках, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как рассказали в областной прокуратуре, в Енбекшиказахском районе с двухтысячных годов отсутствует государственная штрафстоянка. Сотрудники дорожной полиции вынуждены были доставлять транспортные средства на частную штрафстоянку. Выяснилось, что ее владельцы в течение продолжительного времени незаконно взимали плату в размере 1500-2000 тенге за сутки.
Отмечается, что у штрафстоянки отсутствуют правоустанавливающие документы и договоры с местным исполнительным органом. Согласно нормам закона специальные стоянки должны содержаться за счет местного бюджета и быть бесплатными для граждан, пояснили в пресс-службе.
После вмешательства прокуратуры была организована бесплатная спецстоянка.
На сегодня прокуратурой принимаются меры по возврату автомобильных средств владельцам, которые не могли забрать свои автомобили своевременно из-за скопления задолженности", - заключили в ведомстве.
04.12.2023, 13:03 13971
Дело Бишимбаева разместили на сайте ООН
Фото: primeminister.kz
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Дело об убийстве жены экс-министра Куандыка Бишимбаева прокомментировала заместитель председателя мажилиса Дания Еспаева в кулуарах конференции Диалога женщин Центральной Азии.
Она отметила, что трагедия с участием экс-министра Куандыка Бишимбаева стала достоянием мировой общественности, сообщает Zakon.kz.
Я уже знаю, что эта история размещена на сайте ООН. Но поверьте мне, такое могло случиться в любой стране. Просто так совпало. Очень жаль, что вообще эта история произошла. Я приношу свои глубокие соболезнования. Каждый раз, когда читаю в социальных сетях эту историю, у меня сердце сжимается", - заявила Еспаева.
По ее словам, обычно такие трагедии происходят в неблагополучных семьях.
Но здесь, когда обеспеченная семья, образованный человек, и такое совершено - это ужасно. Этого не должно было быть вообще в природе", - отметила депутат.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
Позже в Генпрокуратуре сообщили, что Бишимбаеву вменяют убийство с особой жестокостью.
04.12.2023, 10:34 20026
Трагедия на шахте АТМ: генпрокурор высказался о несовершенстве системы обеспечения безопасных условий труда
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время по фактам последних аварий на шахтах "АрселорМиттал Темиртау" проводятся досудебные расследования по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ), которые находятся на контроле прокуратуры. Об этом заявил генеральный прокурор Берик Асылов в ответе на депутатский запрос.
Подобные трагедии являются следствием ненадлежащего отношения ответственных лиц к безопасности работников, а также сформировавшегося ряда различных факторов, в том числе связанных с недостаточным правовым регулированием и государственным контролем. К примеру, диапазон административных санкций за нарушения трудовых прав работников (от предупреждения до штрафа не более 500 тысяч тенге) для субъектов крупного бизнеса несущественно, поэтому методы их "дисциплинирования" не срабатывают", - отметил Берик Асылов.
Кроме того, по его словам, в подзаконных актах отсутствуют нормы, допускающие ежегодные проверки предприятий, где отмечались факты травматизма и грубые нарушения правил техники безопасности.
Ваш депутатский запрос в части принятия законодательных мер находится на рассмотрении правительства Республики Казахстан, в том числе в рамках разработанных и направленных депутатами парламента мажилиса Республики Казахстан поправок в законодательные акты", - сообщил Берик Асылов.
Он добавил, что Генеральная прокуратура готова оказать содействие в обсуждении этих вопросов с учетом правоприменительной практики.
Относительно введенного моратория сообщаем, что указом президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 прекращены проверки и профилактический контроль с посещением только субъектов малого и микропредпринимательства. Таким образом, ограничения на проведение проверок субъектов крупного предпринимательства (в том числе крупных промышленных предприятий) не распространяются", - отметил генпрокурор.
Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания предположительно произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
04.12.2023, 08:58 25241
"Эйр Астану" оштрафовали за необоснованное применение топливного сбора
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении авиакомпании "Эйр Астана" была завершена совместная проверка с органами прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.
По итогам проверки авиакомпания "Эйр Астана" решением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы привлечена к административной ответственности на сумму более 876 млн тенге за злоупотребление доминирующим/монопольным положением, выраженное в необоснованном применении топливного сбора", - сообщили в АЗРК.
Установлено, что при приобретении авиабилетов в день вылета либо на ближайшие даты авиакомпания "Эйр Астана" необоснованно взимала топливный сбор в размере от 3500 до 6500 тенге со всех категорий пассажиров, фактически нивелируя цель и принцип его применения.
В АЗРК уточнили, что топливный сбор может взиматься только с целью компенсации роста затрат на авиатопливо в период действия тарифа на перевозку, при расчете которого данный рост учесть не представлялось возможным.
Сообщается, что авиакомпанией заключен антимонопольный комплаенс с Агентством по защите и развитию конкуренции, направленный на сдерживание цен на монопольных/доминирующих маршрутах по внутренним направлениям.
В частности предусматривается:
- исключение применения топливного сбора с 6 декабря 2023 года (не распространяется на билеты, которые были проданы с топливным сбором до 6 декабря 2023 года, независимо от даты вылета). К примеру, средняя цена билета по маршруту Астана - Алматы составит 24 435 тенге вместо действующей цены 28 435 тенге (снижение на 14%), по маршруту Алматы - Актау средняя цена составит 31 078 тенге, вместо действующей 37 568 тенге (снижение на 17%);
- обязательства по недопущению повышения цен на услуги авиаперевозки пассажиров по внутренним направлениям до конца 2024 года;
- обязательства по реализации билетов "Эйр Астана" по средним и низким ценам не менее 70% (то есть только 30% по тарифам класса бронирования Y, B, H) за календарный год, до 31 декабря 2024 года.
Также агентством инициируется ряд системных мер.
По инициативе Агентства Министерством транспорта в целях расширения доступа к 5-й степени "свободы воздуха" приняты меры, расширяющие возможность для иностранных перевозчиков осуществлять в отдельных аэропортах полеты по маршрутам, наряду с отечественными авиакомпаниями. Это позволит стимулировать приход зарубежных авиакомпаний, что положительно отразится на конкуренции и увеличит выбор потребителей", - проинформировали в ведомстве
Также агентством инициированы поправки в законодательство, предусматривающие исключение применение топливного сбора.
04.12.2023, 08:46 27256
Детский омбудсмен высказалась о гибели детей после падения в люки
За две недели произошло уже две смерти детей при падении в люки
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева прокомментировала гибель детей в результате падения в люки.
За две недели произошло уже две смерти детей при падении в люки в Кызылординской и Туркестанской области. В обоих случаях люки принадлежат акиматам. Считаю необходимым провести проверку и привлечь к ответственности виновных должностных лиц, не обеспечивших безопасность инфраструктуры и допустивших халатность, повлекшую смерть детей. Также считаю необходимым привлечь к ответственности руководителей местных исполнительных органов, курирующих данную сферу, акимов данных районов", - написала Закиева в Instagram.
Она отметила, что соответствующее обращение будет направлено в уполномоченные органы.
По ее словам, вопрос о мерах обеспечения безопасности инфраструктуры поднимался в августе совместно с государственными органами. Вице-премьером страны были даны соответствующие поручения, также был организован рейд во всех регионах совместно с волонтерами.
Напомним, 3 декабря, на третий день поисков, в Туркестанской области в септике было обнаружено тело пропавшего четырехлетнего мальчика.
03.12.2023, 19:00 58776
В связи с непогодой на пяти участках республиканских трасс ограничено движение
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий (порывистый ветер, снег) ограничение движения транспортных средств действует на пяти участках автодорог республиканского значения в двух областях. Об этом сообщает АО "НК "КазАвтоЖол".
В Акмолинской области ограничение действует на двух участках:
1. Кокшетау - Рузаевка, 0-61-й километр, участок Кокшетау - гр. Северо-Казахстанской области (для грузового и общественного автотранспорта)
2. Астана - Петропавловск", 304-341-й километр, участок Кокшетау - гр. Северо-Казахстанской области (для всех видов автотранспорта)
В Северо-Казахстанской области на трех участках:
1. Кокшетау - Рузаевка, 61-91-й километр, участок гр. Акмолинской области - село Саумалколь (для грузового и общественного автотранспорта)
2. Астана - Петропавловск, 417-473-й километр, участок село Рублевка - город Бесколь (для всех видов автотранспорта)
3. Астана - Петропавловск, 341-417-й километр, участок гр. Акмолинской области - село Рублевка (для всех видов автотранспорта)
На автодорогах республиканского значения задействовано 402 единицы техники, 631 человек", - уточнили в пресс-службе компании.
По данным РГП "Казгидромет", 4 декабря на большую территорию республики будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере, востоке страны ожидаются гололед, метель. Лишь на юго-западе, юге страны под влиянием антициклона погода без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра.
На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается очень сильный ветер с порывами 30 метров в секунду и более.
03.12.2023, 14:22 70196
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на День Независимости
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Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 16 декабря в Казахстане отмечается День Независимости.
В этом году День Независимости выпадает на субботу, 16 декабря, соответственно, выходной переносится на понедельник, 18 декабря. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня - 16, 17, 18 декабря, при шестидневной - два дня - 16 и 17 декабря.
Всего в декабре 11 выходных и 20 рабочих дней.
Напомним, в 2022 году президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому праздник День Независимости стал отмечаться только один день 16 декабря. Ранее праздничной датой также было 17 декабря.
16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики.
01.12.2023, 15:14 154741
Должностные лица КТЖ принуждали бизнесмена построить железную дорогу для нужд нацперевозчика
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Экибастуз. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортная прокуратура защитила права предпринимателя, реализующего инвестиционные проекты в Экибастузе. Бизнесмен столкнулся с барьерами, выставленными должностными лицами АО "НК "КТЖ", сообщили в Главной транспортной прокуратуре Казахстана.
Как рассказали в транспортной прокуратуре, предприниматель в Экибастузе реализует два инвестиционных проекта на сумму свыше 2 млрд тенге в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы: строительство крупнейших в данном регионе логистического и строительного центров. Бизнесмену для дальнейшего полноценного развития проектов требовалось устройство подъездного пути.
Однако отдельные должностные лица АО "НК "КТЖ" и его филиалов не согласовывали разрешение инвестору на строительство, а в октябре 2023 года и вовсе выдали технические условия с требованием от малого бизнеса построить за счет собственных средств дополнительный железнодорожный путь для нужд национального перевозчика.
Ранее АО "НК "КТЖ" при схожей ситуации трем предпринимателям этой же области разъяснило об отсутствии необходимости технического условия на примыкание подъездного пути. Во всех случаях ответы подписаны одним и тем же руководителем", - рассказали в ведомстве.
После вмешательства транспортного прокурора национальной компанией "надуманный" административный барьер устранен, выставленные ранее требования перед бизнесменом отозваны.
По акту прокуратуры руководством правления АО "НК "КТЖ" рассматривается степень виновности и вид ответственности должностных лиц, допустивших двойные стандарты при получении технических условий.
Такие незаконные действия со стороны оператора магистральной сети способствуют в конечном итоге завышению стоимости строительных материалов, добавили в пресс-службе.
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