От жителей Арыси поступило 85 обращений о краже имущества

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"Поступило 85 сообщений, в том числе о краже личного имущества. Кто-то приходит с заявлениями и говорит, что у него в шкафу лежало 1,8 млн тенге, вот они куда-то пропали. Сразу хочу пояснить, на вчерашний день из 85 обращений после работы с сотрудниками полиции, обследований, постановки определенных вопросов 13 граждан забрали свои заявления. К сожалению, граждане надеются, что если они заявят, то им возместят этот ущерб", - сказал Беккер.
По его словам, было создано 48 следственно-оперативных групп, которые рассредоточены по всем улицам. Вернувшиеся в свои дома граждане в случае необходимости могут сразу обратиться к сотрудникам полиции.
Напомним, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия пострадали 57 человек, трое из которых погибли: двое военнослужащих контрактной службы и также мужчина, в машину которого попал снаряд. Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил восстановить все поврежденные объекты Арыси до 1 августа.
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