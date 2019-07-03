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Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - От жителей Арыси поступило 85 обращений о краже имущества, сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер, передает Kazakhstan Today.

"Поступило 85 сообщений, в том числе о краже личного имущества. Кто-то приходит с заявлениями и говорит, что у него в шкафу лежало 1,8 млн тенге, вот они куда-то пропали. Сразу хочу пояснить, на вчерашний день из 85 обращений после работы с сотрудниками полиции, обследований, постановки определенных вопросов 13 граждан забрали свои заявления. К сожалению, граждане надеются, что если они заявят, то им возместят этот ущерб", - сказал Беккер.

По его словам, было создано 48 следственно-оперативных групп, которые рассредоточены по всем улицам. Вернувшиеся в свои дома граждане в случае необходимости могут сразу обратиться к сотрудникам полиции.

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