Пассажиров застрявшего междугороднего автобуса спасли полицейские СКО

Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 4 ОКТЯБРЯ - Полицейские Северо-Казахстанской области спасли замерзающих пассажиров междугороднего автобуса Кокшетау - Омск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Автобус сломался на 141-м километре автодороги Кокшетау - Омск близ поселка Акжаркын. Устранить неисправность водителям не удалось. Салон быстро остывал. К счастью, стоящий на обочине транспорт был обнаружен сотрудниками БПП Дарханом Амиржановым и Ильясом Кайыргелды. Они стали рассаживать пассажиров по попутным машинам", - сообщает Polisia.kz.
Забота полицейских глубоко тронула людей. Одна из них, Анастасия Столярова, вместе с матерью и водителем записала видео с благодарностью, а позже направила на адрес ДП СКО письмо.
На улице было холодно, ветрено, шел снег, в автобусе тоже быстро похолодало, и пассажиры по очереди грелись в патрульной машине. За мной и мамой из Омска выехал папа на личном автомобиле. Когда всех пассажиров удалось отправить дальше, мы с мамой остались вдвоем. Тогда сотрудники полиции повезли нас на встречу к папе, ближе к границе и дому. Благодаря им мы чувствовали уверенность в том, что все будет хорошо", - написала девушка.
Рядом с автобусом остался экипаж ночной смены. Полицейские удостоверились, что водители дождались вызванной помощи, и продолжили патрулирование трассы.