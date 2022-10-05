Пассажиров застрявшего междугороднего автобуса спасли полицейские СКО

АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Цены предложений на аренду благоустроенного жилья в сентябре в годовом выражении выросли на 47,2%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Средняя цена арендной платы за квадратный метр жилья в сентябре составила 4612 тенге, месяцем ранее квадратный метр аренды стоил 4029 тенге", - сообщает Бюро нацстатистики.

Наиболее высокие цены зарегистрированы в Алматы - 5611 тенге за квадратный метр. Также высокие цены наблюдаются в Астане и Актау: 4485 тенге и 3253 тенге соответственно. Наименьшая цена арендного жилья зарегистрирована в Кызылорде (1797 тенге за квадратный метр), Таразе (1809 тенге) и Жезказгане (1845 тенге).

За месяц цены на аренду благоустроенного жилья значительно подорожали в городе Костанае, сразу на 42,6 %, на втором месте по ускорению цен оказался Петропавловск - 27%. Тройку замыкает город Караганда, там цены за аренду жилья в сентябре по сравнению с августом выросли на 21%", - сообщает ведомство.

Незначительные изменения цен аренды жилья наблюдались в Туркестане - на 0,6%, Талдыкоргане - на 3,5%, Шымкенте - на 3,9% и Кызылорде - на 4,3%.

В бюро напомнили, что годовая инфляция в сентябре составила 17,7%, в структуре индекса потребительских цен платные услуги за год подорожали на 12,3%.