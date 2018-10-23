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Погода без осадков ожидается во вторник на большей части территории Казахстана23.10.2018
Общество  08:31

Астана. 23 октября. Kazakhstan Today - Погода без осадков ожидается во вторник на большей части территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в северно-восточной, восточной половине республики с прохождением циклона сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут местами осадки. Местами ожидается усиление ветра, туман, гололед", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем на большей части ветер до 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, ветер до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской, Туркестанской, Мангыстауской областях днем местами ожидается ветер до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в Карагандинской, Акмолинской, утром в Костанайской областях местами ожидается туман.
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